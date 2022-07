Familien- und Beratungszentrum Baden: „Perfektes Zusammenspiel“

Werbung

Eine Reihe von Umstrukturierungen gab es jüngst beim NÖ Hilfswerk: Die Pflege- und Betreuungsstelle übersiedelte nach Tribuswinkel, während die Räumlichkeiten in der Pergerstraße vom Familien- und Beratungszentrum übernommen wurden, welches zuvor am Kaiser Franz Joseph Ring angesiedelt war.

Der Geschäftsführer des NÖ Hilfswerks, Christoph Gleirscher, war persönlich nach Baden gekommen, um bei der kleinen Feier dabei zu sein. Hilfswerk Baden-Obfrau Erika Adensamer und Bürgermeister Stefan Szirucsek, welche die Bedeutung der Sozialeinrichtung als wesentliche Säule der Stadt unterstreichen, wissen: „Im nächsten Jahr feiert Essen auf Rädern sein 50-jähriges Bestehen und ist damit ein Paradebeispiel für das perfekte Zusammenspiel der Stadt Baden mit dem Hilfswerk. Denn diese Aktion wurde von der Stadt gegründet und zu einem späteren Zeitpunkt vom Hilfswerk übernommen.“

Gleirscher zeigte sich erfreut: „An dem modernen Standort in der Pergerstraße ist jetzt für ausreichend Raum gesorgt, um bestens auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen zu können. Unsere Expertinnen unterstützen dabei in alltäglichen genauso wie in herausfordernden Lebenssituationen.“

