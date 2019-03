Ein unbekannter Täter hat am Samstagvormittag eine Trafik in Baden überfallen. Der maskierte Mann hatte eine Angestellte mit einem Küchenmesser bedroht, erbeutete einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag und flüchtete in unbekannte Richtung, teilte die Exekutive mit. Eine eingeleitete Alarmfahndung verlief negativ. Die Stadtpolizei Baden ermittelt.

Nach Angaben der Exekutive ist der Gesuchte etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Der Mann mit schmächtiger Statur war mit einem grauen Kapuzensweater, einem schwarzen Mantel und einer dunklen Hose bekleidet. Hinweise werden unter der Nummer 02252-4000 entgegengenommen.