Raub in Trafik in Baden: Phantombild veröffentlicht.

Eine bislang unbekannte Täterin überfiel am 15. November gegen 15:50 Uhr eine Trafik im Stadtgebiet von Baden. Sie forderte von der Angestellten Bargeld und drohte, sie zu erschießen. Dabei dürfte die Täterin durch die Jacke eine Schusswaffe angedeutet haben. Sie flüchtete mit Bargeld in der Höhe einer niedrigen vierstelligen Eurosumme aus der Trafik und lief auf der Schützengasse in Richtung Franz Gehrer Gasse davon. Die sofortige Fahndung verlief negativ.

Bei der Täterin dürfte es sich um eine Frau im Alter von etwa 20-25 Jahren, ca. 160 cm groß, mit kräftiger Statur und blonden kurzen Haaren handeln. Sie sprach in österreichischem Dialekt, trug eine schwarze Winterjacke, eine dunkle Hose, Sportschuhe und hatte einen hellgrauen Rucksack bei sich.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich ersucht um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 059133-30-3333 oder an das Stadtpolizeiamt Baden, Tel.: 02252-400-438.