Corona-Cluster in Justizanstalt in Niederösterreich

Die übrigen Cluster sind unterdessen geschrumpft. Die meisten Fälle gibt es weiterhin in einem Wohnheim im Bezirk Hollabrunn mit 41 - auch dort verzeichnete man aber einen Rückgang um sieben Fälle.

In der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden) gab es am Sonntag 26 Infizierte. Das waren sieben weniger als am Vortag. In einer Produktionsfirma im Bezirk Amstetten sanken die Fallzahlen um sechs auf 22, in einer Firma im Bezirk Scheibbs um acht auf 16. Einen leichten Anstieg um zwei auf 28 Infektionen gab es hingegen in einem Pflegeheim im Bezirk Lilienfeld.