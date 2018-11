Berndt Lindmayer ist im Triestingtal eine wahre Institution. Im 1. April feierte der rüstige Senior seinen 85. Geburtstag und nun wurde dem Langzeitmusikus des Musikvereins Hirtenberg gar das Konzert zum Nationalfeiertag gewidmet.

Ihm zu Ehren brachten die Musiker ein breit gefächertes Konzertprogramm mit all jenen Hits, die Lindmayer in seiner Ära als Kapellmeister zum Besten gegeben hatte. Auch das Konzert zum Nationalfeiertag wurde in den 1970er Jahren von Berndt Lindmayer ins Leben gerufen und wird seither jährlich veranstaltet.

Lindmayer gilt als der „Vater“ des Konzerts

Im Jänner 1940 startete Berndt Lindmayer seine musikalische Laufbahn mit dem Akkordeon. Er trat in diversen Tanzmusikensembles bei Veranstaltungen auf und arangierte zahlreiche Stücke für Blasorchester und Big Band. In den Jahren 1952/53 erlernte er das Klarinetten- und Saxofonspielen und trat das erste Mal mit seiner eigenen „Bernd-Lindmayer-Combo“ auf.

1971/72 belegte er die Kurse für Kapellmeister beim niederösterreichischen Blasmusikverband und war von 1972 bis 1976 stellvertretender Kapellmeister beim Musikverein Hirtenberg. Ab 1976 übernahm er die musikalische Leitung des Klangkörpers, die er bis 1997 innehatte.

Berndt Lindmayer (2. v.r.) mit Franz Krenn, Josef Rauscher, Harald Willimayer, Franz Malzl und Michael Osztovics. | Archiv Holzinger.Presse

Trotz seines hohen Alters ist „Berni“, wie ihn seine Freunde nennen, als Wahldentist und Zahntechniker in Enzesfeld tätig. Sein Steckenpferd ist und bleibt aber die Musik, wobei er mit dem Musikverein Hirtenberg ganz besonders eng verbunden ist.

Beim Konzert geehrt wurde Berni unter anderen von Landtagsabgeordneter Karin Scheele, Bürgermeister Karl Brandtner (beide SPÖ), Bürgermeister Franz Schneider (Liste Schneider), Landeshauptfraustellvertreter Franz Schnabl, Bürgermeister Daniel Pongratz, Landtagsabgeordneter Elvira Schmidt (alle SPÖ) und vom VP-Landtagsabgeordneten Christoph Kainz