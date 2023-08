Heißluftballon stoppte den Verkehr auf der B18

"Wir dachten schon, er würde jetzt auf der B18 landen, und die Autos hielten bereits an. Doch plötzlich gewann der Heißluftballon wieder an Höhe", berichtet ein Augenzeuge. Der farbenprächtige Ballon fuhr dann einige Meter über der Straße weiter, bevor er wieder in die Höhe stieg und anschließend hinter einem Hügel verschwand.

"Es handelte sich dabei um ein Korrekturmanöver und keine versuchte Notlandung", erklärt der Pilot des Heißluftballons auf Nachfrage. "Wir waren schon relativ tief über der B18 gefahren und konnten dann wieder aufsteigen und auf dem nahegelegenen Sportplatz in Hirtenberg landen", erläutert er das Manöver.

Der Verkehr auf der B18 stand kurz still, bis das Korrekturmanöver schließlich erfolgreich abgeschlossen werden konnte. "Ein spektakulärer Moment, der einem nicht allzu oft passiert", meint ein Autofahrer.