Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich hatte der junge Mann am Steuer eines Autos am Freitagabend auf der B18 in Hirtenberg zunächst eine an einer Kreuzung anfahrende Pkw-Kolonne über den Abbiegestreifen überholt und dabei stark beschleunigt. Der polizeilichen Anhaltung entzog er sich, indem er mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet von Hirtenberg brauste. Vom Lenker wurden Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote ebenso missachtet wie Anhaltezeichen einer Polizeistreife, die mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs war.

Der Autofahrer wurde schließlich in einer Pannenbucht in Hirtenberg gestoppt. Er hatte laut Landespolizeidirektion den Führerschein nicht bei sich und war nicht angegurtet. Der 19-Jährige wird der Bezirkshauptmannschaft Baden zu zahlreichen Verwaltungsübertretungen und schweren Verstößen nach dem Führerscheingesetz angezeigt.