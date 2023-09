Neues Feuerwehrhaus für Oeynhausen

Ein neues Feuerwehrhaus hatte Stadtchef Babler den Oeynhausnerinnen und Oeynhausnern schon vor sieben Jahren versprochen. „Tatsächlich ein neues Feuerwehrhaus und keinen Zubau“, erinnerte Babler. Und was lange geplant wurde, steht der Oeynhausner Feuerwehr seit Samstag offiziell zur Verfügung: ein neues Feuerwehrhaus. In der Bauzeit von 14 Monaten ist ein funktionelles und praxistaugliches Gebäude entstanden. Rund vier Millionen Euro hat die Stadt investiert, die ersten Schätzungen lagen zwischen 2,4 und 2,6 Millionen Euro. Das Gebäude hat eine Nutzfläche von 1.000 m², auf dem Dach ist eine 70 Kilowatt starke Photovoltaikanlage installiert. Beheizt wird das Feuerwehrhaus mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe.

Zeughaus ist auf dem neuesten Stand der Technik

Das neue Zeughaus verfügt über eine dreifache Hallenfläche, moderne Fahrzeughalle, einen Schulungssaal, Umkleidekabinen für Damen und Herren und einen eigenem Raum für die Feuerwehrjugend. Viele waren gekommen, um beim Open House das neue Feuerwehrhaus zu besichtigen und mitzufeiern. Die Begrüßung der Festgäste hatte Stadtrat Clemens Zinnbauer, SPÖ, übernommen. So fand sich als Vertreterin von Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner von der Bezirkshauptmannschaft Susanne Stokreiter-Strau ein, die in ihrer Rede betonte, die Eröffnung des Feuerwehrhauses sei der „offizielle Abschluss des Bauvorhabens, das ein wesentlicher Beitrag der Infrastruktur ist“. Sie erinnerte daran: „Liebe Bürgerinnen und Bürger, dieses Haus ist zu eurem persönlichen Schutz gebaut worden.“

Clemens Zinnbauer, Franz Gartner, Martin Koisser, Werner Stingl, Werner Kosa, Ortsvorsteher Erich Pinker, Thomas Fontner, Andi Babler, Michael Gruber, Kurt Fenz, Thomas Felbermayer, Susanne Stokreiter-Strau und Markus Bartlweber Foto: Judith Jandrinitsch

„Mir geht das Herz über, wenn ich sehe, das eine Halle voll ist“, begann Babler seine Rede. Er betonte: „Es war wichtig, den Gemeinderat zu überzeugen, dass ein neues Feuerwehrhaus notwendig ist.“ Die Bewertungsgrundlage eines solchen Projektes sei die finanzielle Leistbarkeit und eine Abwägung verschiedener Interessen, in Traiskichen hätten die fünf Feuerwehren aber immer oberste Priorität. So habe sich die Stadtgemeinde noch zu Coronazeiten dazu entschlossen, „in der Krise zu investieren. Wir haben auch an die kleinen und mittelständischen Unternehmen gedacht und haben acht Millionen Euro freigegeben für diverse Projekte“, sagte Babler. Die Wertschätzung gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr Oeynhausen habe den Ausschlag für den Neubau gegeben. Und sein Versprechen, das er der Feuerwehr vor sieben Jahren gegeben hatte.

Auch Abschnittsfeuerwehrkommandant Oliver Stocker und Oeynhausens Kommandant Thomas Fontner betonten in ihren Reden: „Es war von der Planungsphase, dem Abriss des alten Hauses, dem Umzug in ein Containerdorf bis hin zum Neubau und dem Einzug, eine herausfordernde Zeit. Doch all diese Mühen haben sich bezahlt gemacht.“ Stocker sagte zu Fontner: „Ich kann mich erinnern, wie du mir einmal erzählt hast, wie wenig Platz in den Containern ist. Ich habe dir gesagt, wenn alles vorbei ist, dann werden wir gemeinsam darüber lachen.“ Die FF Oeynhausen hat es geschafft, ihre Einsatzbereitschaft immer aufrecht zu halten.

Fontner bedankte sich auch bei der Stadtgemeinde Traiskirchen, die TBVG, das Planungsbüro, sämtliche Gewerke und vor allem an seinen Kameradinnen und Kameraden für diese aufopfernden Zeit. Für die Planung des Feuerwehrhauses zeichnete Architekt Werner Stingl verantwortlich, die örtliche Bauaufsicht übernahm Martin Koisser. Nicht nur zahlreiche Kameradinnen und Kameraden der Wehren aus Wienersdorf, Möllersdorf, Traiskirchen, Tribuswinkel und Oeynhausen konnten begrüßt werden, auch aus Trumau und Oberwaltersdorf waren Feuerwehr-Abordnungen erschienen. Auch Chefinspektor Kurt Fenz von der Polizeiinspektion Traiskirchen ließ sich den Festakt nicht entgehen. Nach diesem war Entspannung angesagt: Das Feuerwehrhaus konnte besichtigt werden, die Stadtgemeinde lud zu Gulasch und Würstel sowie zu Gratisgetränken ein.