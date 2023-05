Neue Fahne für FF Leobersdorf

Ein Stück Stoff der Fahne, sowie die Fahnenstange sind die einzig verbliebenen Artefakte, welche künftig im Museum der FF Leobersdorf betrachtet werden können. Im Zuge des 160-jährigen Bestandsjubiläums der 1862 gegründeten FF Leobersdorf und der Veranstaltungen welche rund um dieses Jubiläum geplant wurden, dachte der Gestalter des FF Museums und Archivar der FF Leobersdorf, Ehrenverwalter Christian Stickler, intensiv über eine Neuanschaffung einer Fahne nach. Wobei sich bei einem Gespräch mit Bürgermeister Andreas Ramharter und Kamerad der FF Leobersdorf, herausstellte, dass dieser von der Idee der Fahne angetan ist und hier großzügig unterstützen möchte, diese Idee in die Tat umsetzen zu können.

Stickler berichtet: „Wir Feuerwehrleute gingen daran zu planen, wie die Fahne gestaltet werden sollte. Die Fahne selbst wurde bei der Firma Fahnen Gärtner in Mittersill in Auftrag gegeben und am 11. April von einer Abordnung der FF Leobersdorf abgeholt. Jetzt segnete unser Pfarrer Branko Blazincic im Rahmen der Sonntagsmesse die Fahne.“ Gegen Ende der Messe übergaben die beiden Fahnenväter Bürgermeister Andreas Ramharter und Ehrenverwalter Christian Stickler die Fahne mit ihren besten Wünschen an die Fähnriche, welche sie übernahmen und stolz den interessierten Messebesucherinnen und -besuchern präsentierten. Beim anschließenden Marsch zum Feuerwehrhaus führten die Fähnriche mit der Fahne zum ersten Mal den stolzen Marschblock der FF Leobersdorf an.

So sieht die historische Seite der Leobersdorfer Feuerwehrfahne aus. Foto: Gregor Nesvadba, Gregor Nesvadba

Neue Fahne ist sehr symbolträchtig

Die neue Fahne der Freiwilligen Feuerwehr Leobersdorf besteht aus einer historischen sowie einer modernen Seite. Die historische Seite ist in Rot gehalten und mit goldener Aufschrift versehen, welche beschreibt: Freiwillige Feuerwehr Leobersdorf gegründet 1862. In der Mitte befindet sich ein Symbol, welches aus feuerwehrtypischen Ausrüstungsgegenständen in den Anfangsjahren des Feuerwehrwesens besteht: Leiter, Helm, Einreißhaken, Feuerwehraxt, Seil und Bracke. Die moderne Seite präsentiert sich auf hellem, elfenbeinfärbigem Stoff und zeigt eine Abbildung des heiligen Florian, die Jahreszahl des 160-jährigen Bestandsjubiläums 2022, das Ortswappen von Leobersdorf, das Korpsabzeichen der Feuerwehren und die Aufschrift „160 Jahre im Dienste des Nächsten“. Im Zentrum befindet sich eine Abbildung des Feuerwehrhauses mit den vor den Garagen stehenden Einsatzfahrzeugen. Die beiden Fahnenväter sind auf Widmungsbändern verewigt, welche in den Bänderring am oberen Ende der Fahnenstange eingehängt werden. Im Trauerfall kann in den Bänderring ein Trauerband eingehängt werden.

Die gesamte Mannschaft der FF Leobersdorf mit der neuen Feuerwehrfahne. Eine neue Feuerwehrfahne zu haben war der Mannschaft auch hinsichtlich der Landesfeuerwehrbewerbe vom 30. Juni bis 2. Juli in Leobersdorf wichtig. Foto: Gregor Nesvadba, Gregor Nesvadba

