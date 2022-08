Bisher heißester Tag des Jahres: 38,7 Grad in Seibersdorf

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Um 15.45 Uhr wurden an der ZAMG-Wetterstation in Seibersdorf 38,7 Grad gemessen - und es kann noch ein wenig heißer werden. Der bisherige Höchstwert 2022 von 37,8 Grad, am 23. Juli ebenfalls in Seibersdorf registriert, wurde damit in den Schatten gestellt.

Um 15.45 Uhr hatte es an sieben Wetterstationen bereits mindestens 37 Grad: Seibersdorf, Wolkersdorf, Bad Deutsch-Altenburg, Pottschach (alle in Niederösterreich), sowie in Mattersburg (Burgenland), Wien Donaufeld und St. Andrä/Lavantal (Kärnten). Bis etwa 17.00 Uhr sollten die Temperaturen noch ein wenig zunehmen.

Zugleich näherte sich von Westen her eine Kaltfront. Laut ZAMG seien vor allem in der Westhälfte Österreichs am Nachmittag und in der Nacht auf Samstag kräftige Gewitter möglich. Auch Unwetter mit Starkregen könnten dabei sein und somit Muren und kleinräumige Überflutungen. Am Samstag sind überall Regenschauer möglich und im Süden Österreichs auch teils kräftige Gewitter, auch hier seien regional Unwetter möglich.

