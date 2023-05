Internationale Fachtagung an Katholischer Hochschule in Trumau

Unter dem Generalthema „Bildung am Scheideweg/Education at the Crossroads" referierten namhafte Experten vor einem überwiegend jungen Publikum. Die Veranstaltung wurde vom Großkanzler des ITI, Kardinal Christoph Schönborn, und dem Wiener Arbeits- und Sozialrechtler Prof. Wolfgang Mazal eröffnet. Zu den weiteren Referenten zählten unter anderem der Augsburger Bestsellerautor Johannes Hartl und die deutsche Philosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz.

Brisante Fragen der Zeit diskutiert

Darüber hinaus wurden weitere Themen wie die Chancen und Gefahren der Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und der Transhumanismus behandelt. Diese Fragen wurden auf einem Podium unter der Moderation von ORF-Redakteurin Maria Harmer diskutiert. Unter den Teilnehmern waren auch die Bildungsexperten Andreas Salcher, Andrea Pinz und Thomas Kubelik vom Stiftsgymnasium Melk vertreten.

Die Ankündigung zur Tagung betonte die Bedeutung der Bildung für die Zukunft der Jugend. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass das Bildungssystem stets ein Spiegel des vorherrschenden gesellschaftspolitischen Mainstreams sei. Im Laufe der Zeit hätten sich neue Ideologien wie die Gendertheorie sowie Phänomene wie Cancel Culture oder Political Correctness etabliert und dominierten zunehmend das Denken. In Trumau wurden deshalb kontroverse Fragen diskutiert, wie etwa die Rolle von Universitäten und Schulen als Orte der Freiheit, der freien Meinungsbildung und des kreativen Denkens im Angesicht aufstrebender Ideologien.

Die Katholische Hochschule Trumau (ITI) wurde 1996 auf Initiative von Papst Johannes Paul II. als „Internationales Theologisches Institut" gegründet, um jungen Menschen eine umfassende Bildung mit Schwerpunkt auf Ehe und Familie zu ermöglichen. Nachdem die Hochschule zunächst in der Kartause Gaming beheimatet war, zog sie 2009 in das Schloss Trumau um. Mittlerweile haben über 500 Absolventen aus der ganzen Welt ihr Studium am ITI abgeschlossen.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.