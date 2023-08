1. Badener Kriminacht in Vorbereitung

Seit wenigen Tagen gibt es Karten für 1. Badener Kriminacht am 30. September im Theater am Steg zu kaufen. Der Eintritt von 15 Euro inkludiert einen „kriminellem Willkommensdrink“, heißt es in der Einladung.

Die Kriminacht wird von der Badener Autorin Gabriele Hasmann und dem Bad Vöslauer Autor Norbert Ruhrhofer veranstaltet - mit freundlicher Unterstützung der Stadtgemeinde Baden. Es lesen Leo Lukas, Michaela Kastel, Gabriele Hasmann, Norbert Ruhrhofer, Beate Maly und Roman Klementovic.

Der Beginn der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Karten sind im Beethovenhaus Baden erhältlich, dort kann auch für die Abendkassa reserviert werden: 02252/86800-630, E-Mail: tickets@beethovenhaus-baden.at