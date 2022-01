Hochstrass: Tankfahrzeug drohte umzukippen

Ein mit ca. 12.000 Liter Heizöl beladener Lkw ist am Montag, 10. Jänner, in Schwabendörfl (Ortsteil der Gemeinde Pressbaum im Bezirk St. Pölten-Land) bei Hochstrass bei Schneefall von der Fahrbahn abgekommen und drohte in Schieflage umzukippen. Die FF Hochstrass (Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf, Bezirk Baden) wurde von einer Privatperson über den Vorfall informiert und eilte rasch zur Unglücksstelle.

Stephanie Pirkfellner