Bezirk Baden: Unwetter fordert Feuerwehren

In Tribuswinkel (Gemeinde Traiskirchen) musste sogar der mobile Hochwasserschutz noch in den Nachtstunden aufgebaut werden.

Da im Bereich Hochstrass/Klausen-Lepoldsdorf der gestrige Regen in höheren Lagen sogar in Schnee überging und dieses Gebiet für kurze Zeit nochmals in eine Winterlandschaft verwandelte, so bewirkten die anschließenden Plusgrade eine zusätzliche Verschärfung der Hochwasser Lage.

Zwischen Grub und Heiligenkreuz brach beim Sattelbach ein Biberdamm und setzte im Freilandgebiet eine Fläche ca. 2000 m² unter Wasser. Der Sattelbach ist ebenfalls ein Zulauf für den Schwechatfluss.

Nachdem auch der Pegelstand in Klausen-Leopoldsdorf den Wert von 2,70m überschritten hatte und weitere Biberdämme entlang der Schwechat den Wassermassen nicht mehr standhielten war das mitgerissene Schwemmholz ein weiteres Gefahrenpotential.

Gegen ca. 23 Uhr wurde der Hochwasservoralarm ausgelöst und mehrere Feuerwehren rückten zu Kontrollfahrten aus. Zuvor waren auch schon Polizeistreifen im Auftrag der Behörde unterwegs. Da sich die Lage weiter zuspitzte veranlasste die Bezirkshauptmannschaft Baden, dass sicherheitshalber der mobile Hochwasserschutz in Tribuswinkel durch die Freiwillige Feuerwehr aufgebaut werden soll.

Hierfür wurden gegen 01:40 Uhr die örtliche FF Tribuswinkel und zur Unterstützung die FF Oeynhausen über die Feuerwehr Bereichsalarmzentrale Baden alarmiert.

Auch andere Feuerwehren standen in der Nacht im Einsatz. Entweder wegen laufender Kontrollfahrten der Pegelstände oder zu Auspumparbeiten. In Baden wurde die Brücke im Bereich Hotel Sacher/Hauswiese in der Helenenstraße gesperrt. Hier ist wegen aktuell laufender Sanierungsarbeiten an der Brücke ein Gerüst aufgebaut. Im Rosental Siegenfeld Gemeinde Heiligenkreuz floss Wasser aus dem Waldgebiet und füllte Keller einer Wohnsiedlung. In Traiskirchen bei der Schwechat-Brücke beim Bad an der B17 musste die Feuerwehr eine Verklausung lösen.

Glücklicherweise hat sich die Lage in den Samstag Vormittagsstunden wieder beruhigt und die Pegelstände fallen wieder mit Stand 7 Uhr. Im nächtlichen Einsatz standen insgesamt 7 Freiwillige Feuerwehren.

