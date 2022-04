Bewusst regional einkehren im Bezirk Baden

Werbung

Ein besonderes Highlight steht am letzten Buschenschanktag, dem 1. Mai, von 16 bis 22 Uhr, im Weingut Heinrich Hartl in der Trumauer Straße 24 in Oberwaltersdorf mit der Hofjause am Programm, zu der Marie-Sophie und Heinrich Hartl mit einer Reihe regionaler und saisonaler Spezialitäten einladen.

„Ziel dieser Jubiläumsveranstaltung ist in ganz Niederösterreich ein Zeichen für den Konsumpatriotismus zu setzen“, verrät der Bauernbundobmann. Bereits zum 10. Mal richtet der Bauernbund dabei sein Augenmerk auf die Vermittlung darauf, wie Land- und Forstwirtschaft funktionieren. „Konsumentinnen und Konsumenten dort abzuholen, wo sie stehen und ihnen dabei den Genuss regionaler Lebensmittel näherzubringen, ist uns ganz einfach wichtig“, erklärt Hartl, der sich auch als Abholmarkt der Online-Plattform „Paradeisa“ längst für regionale Initiativen stark macht.

Doch nicht nur das Weingut Heinrich Hartl beteiligt sich im Bezirk an der Hofjause, mit dabei sind folgende Betriebe:

Kernbichler Zwillinge, Hauptstraße 12, Pfaffstätten

Radlheurigen Angelika und Johann Kernbichler, Billrothgasse 23, Pfaffstätten

Weinbau Familie Fischer, Sängerhofgasse 13, Tribuswinkel

Waldheuriger Herzog, Waldgasse 7, Bad Vöslau/Großau

Heurigenweingut Frühwirth, Wiener Neustädter Straße 75, Teesdorf

Weinbau Otmar und Roswitha Karl, Braungasse 6, Schönau an der Triesting

Weingut Zöchling, Hauptstraße 28, Teesdorf

Weinbau Familie Skobek, Obergasse 5, Leobersdorf

Weingut Dungl, Hauptschulplatz 5, Leobersdorf

Weingut „In der Mühle“ Josef Dachauer, Mühlgasse 8, Tattendorf

Weingut Knötzl, Badener Straße 7, Tattendorf

Urbanhof-Stockreiter, Hernsteiner Straße 99, Enzesfeld-Lindabrunn

Winzerhof Gamp, Hernsteiner Straße 87, Berndorf

Obstbau Samm, Fabriksstraße 2, Weigelsdorf

Weinbau Schlösinger, Hauptplatz 20, Reisenberg

