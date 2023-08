Hohe Energiekosten: Der Trend geht Richtung Energieautarkie

Die nach wie vor hohen Energiekosten zählen wohl zu den Hauptsorgen der österreichischen Bevölkerung und bestimmen seit geraumer Zeit den politischen Diskurs.

Um aus dieser Abhängigkeit zu entfliehen, werden private Photovoltaikanlagen, Solaranlagen oder der Zusammenschluss Erneuerbarer Energiegemeinschaften (EEG) immer beliebter.

Dies bestätigt etwa Roland Matous, Geschäftsführer der Energie Zukunft Niederösterreich (EZN) mit Sitz in Heiligenkreuz. Das Serviceunternehmen der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich sowie der EVN unterstützt das Ziel des Landes, die Vorbildregion für dezentrale erneuerbare Energieerzeugung zu werden. So informiert und unterstützt die EZN etwa Gemeinden dabei, Erneuerbare Energiegemeinschaften zu gründen.

„Wir sehen den Trend Richtung Energieautarkie ganz eindeutig. Wir betreuen derzeit rund 200 Gemeinden in ganz Österreich. Auch in den Nachbarländern wird diese Thema immer populärer“, sagt Matous. Dem schließt sich auch Andreas Schwifcz von der Projektleitung der EZN an. Er sehe zukünftig „sicher“ eine Dezentralisierung des Energiesystems, dass es also viele kleine Erzeuger über das Land verteilt geben werde und nicht wenige große. „Energiegemeinschaften fördern durch ihre finanziellen Anreize diese Entwicklung und werden auch ein weiterer Boost für den Ausbau der Erneuerbaren sein“, ist er überzeugt.

Die Energiepreise in den von der EZN betreuten Gemeinschaften stünden derzeit bei 20 Cent pro Kilowattstunde und seien meist auf ein Jahr fixiert. „Diese 20 Cent gelten sowohl für Einspeiser als auch Verbraucher, da Energiegemeinschaften selbst ja keinen Gewinn erwirtschaften sollen. Bisher hat es hier in den von uns betreuten Gemeinschaften keine Anpassungen gegeben", meint Matous.

Sollte es dennoch zu Übergewinnen kommen, so würden diese reinvestiert. Beispielsweise also etwa für Veranstaltungen im Sinne des Vereinszwecks genutzt, wie Weiterbildungen und Veranstaltungen.

Roland Matous, Geschäftsführer der Energiezukunft NÖ. Foto: EZN Foto: EZN

Eine Herausforderung bleibt allerdings das Speichern von überschüssiger Energie, um diese zu einem späteren Zeitpunkt beziehen zu können. Man strebe grundsätzlich das zeitgleiche Erzeugen und Verbrauchen von Energie an, um Verluste so gering wie möglich zu halten. „Dazu liefern wir den Mitgliedern der Energiegemeinschaft über die von uns entwickelte Software E.Gon in Echtzeit Informationen zum aktuellen Energieangebot in der Gemeinschaft. In einem nächsten Schritt sollen auch Geräte automatisch ein- und ausgeschalten werden können, also beispielsweise E-Ladestationen“, sagt Roland Matous.

Persönlichen Verbrauch minimieren

Während erneuerbare Energien einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung leisten könnten, wie Christian Mesterhazi, Manager der Klima- und Energiemodellregion Ebreichsdorf sowie Vorstand der Erneuerbaren Energiegemeinschaft Thermenstrom meint, solle man dennoch auch den persönlichen Verbrauch minimieren. „Der bewusste Umgang mit Energie, Energieeinsparungen und Effizienzmaßnahmen sind wichtige Schritte, um eine nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten und die Umweltbelastung zu reduzieren“, meint er.

Erneuerbare Energiegemeinschaften hätten aber jedenfalls das Potenzial, große konventionelle Kraftwerke schrittweise zu ergänzen und in weiterer Folge gar vollständig zu ersetzen. „Die Krise hat das Bewusstsein für lokale, regionale aber auch überregionale Versorgungssicherheit und eine nachhaltige Energieversorgung gestärkt. Die Bürgerinnen und Bürger erkennen vermehrt die Vorteile gemeinschaftlicher Energieprojekte und möchten stärker an der Energiewende teilhaben“, konstatiert Mesterhazi.

Was potenzielle Übergewinne angeht, würden die Thermenstrom-Energiegemeinschaften Tattendorf, Oberwaltersdorf und Teesdorf „in erster Linie darauf abzielen, eine lokale Energieversorgung mit umweltfreundlicher Technik zu fördern und weniger auf hohe monetäre Gewinne ausgerichtet zu sein.“ Sie könnten jedoch durch den Verkauf von erzeugter, erneuerbarer Energie Einnahmen erzielen, die zur Finanzierung neuer Projekte und zur Unterstützung der lokalen Energieversorgung genutzt würden.

Ein großer Vorteil der Erneuerbaren Energiegemeinschaften sei, dass sie, im Gegensatz zu ausschließlich marktpreisorientierten Energieanbietern, einen langfristig stabilen Preis anbieten könnten. Dies hänge aber auch von Faktoren ab, die weder von Energiegemeinschaften noch von einzelnen Privatpersonen bestimmt werden können, wie Gesetze und Förderungen für erneuerbare Energien, die Kosten für den Ausbau und Betrieb der Anlagen, die Entwicklung des Strommarktes und die Gesamtnachfrage nach erneuerbarer Energie.