Bundespräsident zu Gast in der HLA Baden

Ausgemacht war 10 Uhr, Eintreffen des Bundespräsidenten im Haus C der HLA. Um 9.45 Uhr kam die Nachricht: „Der Herr Bundespräsident wird sich verspäten.“ Mit einer Minute Verspätung kam Alexander Van der Bellen um 10.01 Uhr an und stand mitten im Schul-Restaurant, umringt von neugierig blickenden Schülerinnen und Schülern und der Lehrerschaft.

Eingefädelt hat das Treffen der HLA-Schulsprecher Simon Reiterer von der 3. Klasse des Zweiges Information, Medien und Kommunikation, kurz IKM. Reiterer ist mit seinen 16 Jahren der jüngste Schulsprecher, der schon vor zwei Jahren diese Funktion übernahm und bereits wiedergewählt wurde. Und er wünschte sich, dass Österreichs Bundespräsident einmal in „seine“ Schule kommt und sich ein Bild vor Ort macht: „Eigentlich wollen immer alle in die Hofburg, aber ein Bundespräsident möchte eigentlich lieber hinaus ins Land“, erklärt Alexander Van der Bellen - und so trifft es sich gut, dass Simon Reiterer ihn einlud.

HLA-Direktor Bernhard Klima, Bundespräsident van der Bellen und Schulsprecher Simon Reiterer bei der Gesprächsrunde mit den Journalisten. Foto: Sagmeister, Sandra Sagmeister

Die erste Einladung mailte Reiterer bereits im September des vorigen Jahres. Zwei Wochen später forschte er bereits nach, warum er noch keine Antwort bekommen habe. „Wenn man für etwas glüht, dann geht auch was weiter“, sagt HLA-Direktor Bernhard Klima anerkennend für das Engagement seines Schülers. Und seine Hartnäckigkeit machte sich über ein halbes Jahr später bezahlt: Punkt 10.01 Uhr stand Alexander van der Bellen da und ließ sich durch das Schulgebäude führen. Besichtigte das schulinterne Tonstudio, setze sich Kopfhörer auf und machte ein Interview mit den Schülern.

Dann schaute er in der Küche vorbei und staunte, wie geschickt die jungen Schülerinnen und Schüler Zwiebel, Kartoffel und Fleisch schneiden können: „Ich sage euch was, ich kann gar nichts, ihr könnt hingegen schon viel, ihr könnt kochen und kennt euch mit Medien aus“, bewundert der Präsident, der eigentlich als studierter Volkswirt nur beurteilen kann, warum die Silicon-Valley-Bank in Amerika in Konkurs ging.

„Wir dürfen keine Trittbrettfahrer sein“

Auf den Klimawandel angesprochen sagte er: „Wer das leugnet, ist entweder dumm oder kann nicht lesen.“ Vor Jahren sprachen alle über das Waldsterben, durch das Vermeiden des Treibgases FCKW bekam man das Waldsterben in den Griff. Das sei mit dem Klimawandel allerdings schwieriger. Aber „wir dürfen keine Trittbrettfahrer sein, weil wir nur neun Millionen Österreicher sind.“ Und man dürfe sich nicht von der Verantwortung des Klimaschutzes verabschieden. Der Klimawandel sei so offensichtlich, die Menschen „müssen sich von ihrer Trägheit befreien, nicht das wahrzunehmen, was vor ihrer Nase passiert.“ Aber er wolle die Jugend nicht beunruhigen, „wir müssen nur viel umstellen.“

Auf die Politik angesprochen, meinte er: „Politik ist dazu da, das Ärgste zu verhindern, aber Wunder kann man nicht bewirken.“ Auf seinen Berufswunsch angesprochen meinte er: „Bundeskanzler wollte er nie werden, da muss man zu allem eine Meinung haben, aber wer hätte gedacht, das ein Mensch wie ich, mit Migrationshintergrund Bundespräsident wird.“

Nach der Schulführung und den präsidialen Ratschlägen gab es noch ein kleines informelles Käsebuffet mit flambierten Bananen. Kurz nach 11.30 Uhr rauschte der Bundespräsident wieder in Richtung Hofburg ab.

