Siedlungsdruck steigt auch im Bezirk Baden

In der Frage des Umweltschutzes kommt man am Thema Bodenversiegelung wohl nicht vorbei. Während die Nachfrage nach Wohnraum konstant steigt, sind Städte und Gemeinden gleichzeitig daran interessiert, nicht übermäßig Boden zu verbrauchen und naturbelassene Gebiete zu erhalten.

In der Bezirkshauptstadt Baden etwa sei seit nahezu einem Jahrzehnt kein Grünland in Bauland umgewidmet worden, wie Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) berichtet. „Wir gehen weiterhin sorgsam mit dem Boden um, erhalten wertvolles Grünland und halten Bodenversiegelung hintan“, sagt er.

Ein Beispiel für ein größeres Wohnbauprojekt in der Stadt ist die Errichtung von Reihenhäusern und Wohnungen durch die Wohnbaugenossenschaft Alpenland in der Kanalgasse. Seit Jahrzehnten sei diese Fläche als Bauland gewidmet, so Szirucsek.

Raumordnungspolitik trägt große Verantwortung

„Der Stadtgemeinde war bei diesem Projekt wichtig, dass Freiflächen für die Bevölkerung gestaltet werden, die durch ein Wegenetz zugänglich und an die Umgebung angeschlossen sind. Niederschlagswasser wird versickert und die Dächer begrünt oder mit Photovoltaik belegt“, konstatiert der Bürgermeister. Ein weiter zunehmender Siedlungsdruck sei in den kommenden Jahrzehnten jedenfalls zu erwarten, weshalb es einer verantwortungsvollen lokalen Raumordnungspolitik bedürfe. „Die Festlegung von Siedlungsgrenzen erhält wertvolle landschaftsprägende Grünräume zwischen Ortsgebieten. Das NÖ Raumordnungsgesetz und eine kluge regionale Leitplanung sind Basis und Instrumente verantwortungsvoller lokaler Raumordnungspolitik“, ist Badens Bürgermeister überzeugt.

Für die Marktgemeinde Pfaffstätten sei die Vermeidung von Bodenversiegelung seit jeher Thema, berichtet Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Christoph Kainz (ÖVP). Vor allem gehe es der Gemeinde dabei um die Sicherung des Grundwassers und den Schutz der Kulturlandschaft vor Erosionen.

„Im Bereich der Siedlungen selbst werden schon seit vielen Jahren Maßnahmen gesetzt, um die Bodenversiegelung so gering wie möglich zu halten. So werden etwa im öffentlichen Raum großzügig Grünflächen angelegt, ökologisch gestaltet und bepflanzt“, sagt Kainz. Für Parkflächen und Platzgestaltungen würden wasser- und luftdurchlässige Befestigungssysteme gewählt, oder die Naturkiesschotterung bevorzugt. „Es gibt wirklich gute und funktionierende Alternativen zu Beton, Asphalt und sonstigen Versiegelungsformen.“ Große Bauprojekte gebe es derzeit in Pfaffstätten ohnehin nicht.

Auch Bevölkerung wünscht sich weniger Bodenverbrauch

„Das Thema wird klar von der Bevölkerung mitgetragen und sollte von der Politik und Medien auch dahingehend begleitet werden, dass notwendiger neuer Wohnbau nicht gleichzeitig maßlose Bodenversiegelung bedeutet“, meint Kainz. Durch viele begleitende Maßnahmen, wie genügend Grünfläche pro Wohnobjekt oder sickerfähige Befestigungssysteme für Parkflächen und Gehwege, könnten die Ziele des funktionierenden Gasaustauschs mit der Atmosphäre erreicht werden.

Bauernkammerobmann wünscht sich sparsamen Bodenverbrauch

Für Badens Bezirksbauernkammerobmann Johann Krammel sei ein pfleglicher Umgang mit der Ressource Grund und Boden ein Gebot der Stunde und werde nur in einem „gedeihlichen Miteinander guter Köpfe“ nachhaltig gestaltet werden können. „Ein besonderes Anliegen ist mir in unserem Bezirk die Nachnutzung alter Industrie- und Gewerbeflächen. Immer ist es noch viel zu günstig, auf der grünen Wiese zu bauen, als alte Gebäude oder Betriebsflächen einer neuen Nutzung zuzuführen“, erklärt Krammel. Bauen auf der grünen Wiese müsse zukünftig die teuerste Möglichkeit werden und somit das letzte Mittel der Wahl darstellen.

Ein Problem, das spezifisch der Landwirtschaft zu schaffen macht, oder jedenfalls kann, ist eine unzureichende Menge an Grundwasser. „Je weniger Niederschläge fallen, umso mehr muss auch ein Auge auf die Versickerung von Oberflächenwasser auf Eigengrund gelegt werden. Eine Ableitung über die Kanalisation, weil der Boden versiegelt ist, würde langfristig zur Austrocknung unseres Grundwassers führen“, erklärt Krammel.