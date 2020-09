Die Pädagogische Hochschule am Campus Baden ist am Wochenende das Ziel von Einbrechern gewesen. Die Täter schnitten nach Angaben der Stadtpolizei einen etwa 250 Kilo schweren Standtresor auf und erbeuteten einen kleinen Geldbetrag. Handys, Computer und Büroeinrichtung wurden stark beschädigt.

Bisher Unbekannte hatten in der Nacht auf Samstag im Untergeschoß des Gebäudes die Tür zu einem Werkzeugraum geknackt. In der Folge brachen sie der Stadtpolizei zufolge im dritten Stockwerk weitere 25 Türen zu Büroräumen auf, wo sie u.a. an den Safe gelangten.

Bei den Erhebungen am Tatort wurden mehrere Spuren gesichert. Der angerichtete Sachschaden ist beträchtlich und dürfte im fünf- bis sechsstelligen Bereich liegen, so die Stadtpolizei. Die Ermittlungen dauern an.