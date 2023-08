Baden-Hymne zum Jubiläum

Der 2009 von Hollywood Konzertmeister Dimitrie Leivici und Musical-Darstellerin Lilo Bellotto ins Leben gerufene internationale Hollywood Music Workshop findet seit 2014 im Congresscenter Baden mit großer Unterstützung des Landes Niederösterreich und der Stadtgemeinde Baden statt. Im Zuge des Badener Jubiläums schuf der finnische Komponist und Workshop-Teilnehmer Rolf Gustavson mit „Sky over Baden“ eine Hymne für Baden. Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) übernahm kürzlich im Rathaus die Partitur und freute sich auf „viele, viele Aufführungen“.

Bürgermeister Stefan Szirucsek bei der Übergabe der neuen Baden-Hymne. Foto: psbsap

Das Stück wurde im Festsaal des Casino Baden professionell aufgenommen, als spezieller Ehrengast war auch Hollywood Komponistin Anne-Kathrin Dern bei den Feierlichkeiten mit dabei.

Hollywood Music Workshop feiert 15-jähriges Jubiläum

Dimitrie Leivici, Konzertgeiger und Studio Musiker aus Los Angeles hat im Jahr 2009 gemeinsam mit der Moderatorin Lilo Bellotto dieses Projekt gegründet und erfolgreich weitergeführt. Namhafte Dozenten aus Hollywood halten seitdem jährlich Kurse im Bereich Filmmusik ab.

Ein bekannter Name in diesem Genre ist Conrad Pope (My week with Marilyn) - Komponist, Orchestrator und ein enger Mitarbeiter des fünffachen Oscar Preisträgers John Williams (Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter u. v. m.), der 2022 im Musikverein Wr. Musikverein die Wr. Philharmoniker dirigiert hat. Ebenso gefragt sind die Grammy Gewinnerinnen Nan Schwartz (Here´s that Rainy Day), Amy Andersson (Women Warriors) und John Lunn (Donwton Abbey). Aus einem fünftägigen Programm wurde mittlerweile ein Kursangebot, das sich über einen Monat erstreckt, zu dem Komponistinnen und Komponisten aus aller Welt anreisen.

Hollywood Jubiläumskonzert

Seit 2014 findet der internationale Hollywood Music Workshop in Baden statt, und seit 2015 lädt er hier auch jährlich zu einem Konzert. Und dieses Jahr feierte nicht nur der Workshop sein insgesamt 15-jähriges Jubiläum, sondern auch Disney & Wr. Bros. ihr 100-jähriges. Aus diesem Grund ließ das Orchester des Hollywood Music Workshops unlängst im Festsaal des Casino Baden beliebte Filmmusik erklingen, u.a. aus Jurassic Park, Harry Potter und Out of Africa. Sopranistin Arabella Fenyves sang beliebte Melodien wie "Beauty and the Beast" oder "Moon River" und führte mit Projektionen durch den stimmungsvollen Abend.

Gemeinderat Ernst Schebesta, Arabella Fenyves, Konzertmeister Dimitrie J. Leivici, Lilo Bellotto und Michiel de Boer neulich beim Jubiläumskonzert des Hollywood Music Workshops. Foto: psbsap

Die Stadtgemeinde Baden fördert den Hollywood Music Workshop heuer mit 10.000 Euro.