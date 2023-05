Schnitzler(eien) in der Welterbe-Kurstadt Baden

Er sezierte die österreichische Seele des gehobenen Bürgertums zu Beginn des 20. Jahrhunderts wie kein anderer. Wie ein Pathologe schaute er in den menschlichen Innenraum und traf, mit seiner scharfen sprachlichen Klinge, genau ins Zentrum der Wunde. Dem nicht genug, legte er noch Stück um Stück frei und zeigte, was unter jeder Wunde weiter wuchert und eitert.

Die Rede ist von Arthur Schnitzler, dessen Geburtstag sich am 15. Mai zum 160. Mal jährt. „Er vermochte in seinen Werken die Psychologie von Menschen mit seinem Arztblick auszuleuchten wie kein anderer, er war ein scharfer Beobachter und Kenner der österreichischen Seele“, so sehen es auch die beiden Schauspieler Conny Boes und Felix Kurmayer.

Dort wo einer der größten Schriftsteller des Fin de Siècle nicht nur viel Zeit verbracht hat, sondern auch einige seiner bekanntesten Stücke (Das weite Land, Spiel im Morgengrauen usw.) ansiedelte, da wird eine ganze Aufführungsreihe im heurigen Sommer stattfinden.

Arthur Schnitzler hat nämlich viele seiner amourösen Abenteuer nicht nur in Baden erlebt, sondern diese auch einfließen lassen in Novellen und Theaterstücke, die heute noch Weltgeltung habe. Nun wird an einem der schönsten Plätze der Kurstadt, auf der Terrasse des am Mitterberg gelegenen Kaiser Franz Josef-Museums, von dem man nicht nur Baden, sondern das gesamte südliche Wiener Becken in einer atemberaubenden Fernsicht überblickt, ein Theater-Kleinod geboten.

Hommage im und um das Kaiser Franz Josef Museum

In Gedenken an Schnitzler haben Boes (Volksoper Wien, Bühne Baden, Theater Akzent, Sommerspiele Schloss Sitzenberg, Musikfestival Steyr, Theater Forum Schwechat) und Kurmayer (Burgtheater, „Die Rosenheim Cops“, „Kommissar Rex“, „Soko Kitzbühel“), eine Hommage im und um das Franz Josef Museum (Hochstraße 51) gestartet.

Nach dem Erfolg vom Vorjahr geht es heuer mit der Spielserie monatlich bis September weiter. Das Besondere an dem Projekt sei, dass die Gestaltung an die Anfänge des Theaters erinnere: „Alle Spielszenen finden an unterschiedlichen Orten statt. Das Publikum wandert immer in Form eines Stationentheaters mit den Schauspielern zur nächsten Spielstätte“, erklären die Initiatoren. „Es ist eine gelungene Mischung aus Humor, Erotik, Philosophie, verpasste Chancen und natürlich Liebe“, machen Kurmayer und Boes Lust auf Schnitzlereien. Gespielt wird bei jedem Wetter. Das Theatererlebnis verbinden sie zu einem Gesamtgenusskonzept für die Besucher, die auch mit einer kulinarischen Begleitung durch den Abend ergänzt wird.

„Mit einem Glas Sekt und einem Souper - wie man damals zu einem feinen Abendessen gesagt hat - sitzt man auf der sommerlich, abendlichen Terrasse und lässt eine Zeit auf sich wirken, die Baden geprägt hat und ihr bis heute eine ganz besondere Atmosphäre verleiht, schwärmt auch Museumsleiter Alexander Blümel von dem Theaterprojekt.

Gespielt wird am 14. Mai, 18. Juni, 2. Juli, 13. August, 24. September, jeweils um 18.30 Uhr.

Tickets zu 59 Euro (4+1 gratis) und Bestellungen unter: 0664/9228484, connyboes@hotmail.com oder www.felix-kurmayer.at/aktuell

