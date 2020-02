Hubschrauber stoppte Faschingsumzug .

Wie die Marktgemeinde berichtet, musste die Narrenparade am Faschingsdienstag in Leobersdorf heuer einen ungeplanten Zwangsstopp einlegen: Kurz nach dem Start stellte sich dem Umzug ein beim Friedhof landender Rettungshelikopter in den Weg.