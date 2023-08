Baden: Wunsch nach Kooperation mit Frauenmuseum in England

Autorin Sophie Reyer sprach mit Beate Jorda, Gründerin des Vereins Frauenzimmer, über ihre Begegnung am Randes der Medientage des Fotofestivals Baden mit Del Barrett, Gründerin und Direktorin eines Frauenmuseums "Hundred Heroines" in Gloucester.

NÖN: War das ihr erstes Treffen mit dieser tollen Frau und wie kam es dazu?

Beate Jorda: Ja. Lois Lammerhuber hat mich auf ihre Anwesenheit bei den Medientagen des Festivals La Gacilly-Baden Photo aufmerksam gemacht. Als ich sie dann persönlich kennenlernte, verstanden wir uns sofort blendend. Del Barrett ist die Gründerin und Direktorin eines Frauenmuseums "Hundred Heroines" in Gloucester, das sich ausschließlich dem Werk von Fotografinnen widmet. Auch im Bereich der Fotografie gilt es, Werke von Frauen besonders hervorzuheben, weil sie noch immer nicht die gleichen Chancen wie ihre männlichen Kollegen haben. "Hundred Heroines" greift gesellschaftspolitische Themen wie z. B. Männergewalt an Frauen auf und versucht mit den Mitteln der Fotografie das Bewusstsein für das Thema zu wecken. Ihr Museum hat, um auf Männergewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen, eine der Rosen der Ausstellung "Amo ergo sum“, die Renate Bertlmann für die Biennale in Venedig 2019 geschaffen hat, für ihr Museum angekauft. Des weiteren finden sich Fotos von Valie Export und Lisl Ponger in der Museumssammlung in Gloucester…

Ich habe Del natürlich von unserem großartigen feministischen Projekt in Baden erzählt und über die Schwierigkeiten und Hürden, die es zu meistern gilt. Del war sofort "on fire" und sprach von einer "feminist revolution“, die wir machen sollten und die sie sehr gerne unterstützen würde.

Ich hoffe sehr, dass es nächstes Jahr im Rahmen des Fotofestivals zu einer Kooperation mit Del Barretts "Hundred Heroines" kommen wird. Das wäre äußerst spannend und ein Meilenstein, der den Fokus auf hochwertige Kunst von Frauen und ihren Blick auf die Welt richten würde.

Welche Parallelen gibt es in eurer beider Anliegen?

Jorda: Wir sind uns darin einig, dass wir von der Gleichberechtigung der Geschlechter noch weit entfernt sind und dass wir auf allen möglichen Ebenen weiterkämpfen müssen, um das ins Stocken geratene Projekt voranzubringen.

Haben Sie sich beim Frauenzimmerprojekt von ihrer tollen Homepage inspirieren lassen?

Jorda: Nein, weil ich diese Homepage zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht kannte. Aber ich würde jedem und jeder dringend empfehlen, sich die Homepage von Hundred Heroines anzuschauen. Ich finde sie sensationell gut. Hier der Link: https://hundredheroines.org

Was nimmst du von den gemeinsamen Momenten mit ihr im Besonderen mit?

Jorda: Ich bin sicher, dass wir in Kontakt bleiben. Del ist öfter in Wien, das nächste Mal schon im September, weil ihr Stiefvater hier lebt und ich werde bestimmt in nächster Zeit ihr Museum besuchen. Außerdem hoffe ich, wie schon gesagt, auf ein gemeinsames Projekt. Sie wäre natürlich auch eine fantastische Partnerin unseres feministischen Projektes, sie ist international vernetzt und Mitglied des IAWM (International Association of Women’s Museums: https://iawm.international).

Können Sie und kurz erzählen, ob und wie es mit dem Projekt Frauenmuseum in Baden weitergeht?

Jorda: Wenn ich das könnte, wäre ich glücklich… nein, im Ernst, ich weiß es nicht. Es ist seit 10 Jahren ein Auf und Ab. Es gibt jetzt ein tolles Konzept, was damit geschieht, liegt nicht in meiner Hand. Ich denke aber, dass wir eine Realisierung des Projekts gerade jetzt, wo wieder weltweit Frauenrechte zurückgenommen werden, dringend brauchen. Ich habe in 40 Jahren Unterrichtstätigkeit gesehen, dass wir nicht voran kommen, sondern, dass im Gegenteil geschlechtsstereotypisches Verhalten stark zugenommen hat. Es wird allgemein sehr unterschätzt, welchen toxischen Männlichkeitsidealen Burschen in den sozialen Medien ausgesetzt sind und welch finanzkräftige Netzwerke dahinterstecken, die einen antifeministischen und frauenfeindlichen Kurs fahren und bei vielen verunsicherten Jugendlichen auf offene Ohren stoßen.

Was erwarten und erhoffen Sie sich von der Gemeinde diesbezüglich?

Jorda: Ich erhoffe und erwarte mir ein ernsthaftes ehebaldigstes Angehen des für Baden einmaligen zukunftsweisenden Projekts. Baden als beliebter Ort für Symposien, als angesagter Ort für Denker*innen, die gesellschaftspolitische Diskurse führen, um politisch notwendige Schritte in Richtung echte Gleichberechtigung zu setzen, von der alle in diesem Land lebenden Menschen (ausdrücklich auch Männer) profitieren.

Diese Umsetzung erfordert weitreichende Maßnahmen, die spätestens im Kindergarten beginnen müssen. Ein Beispiel für rigides stereotypisches Verhalten von Burschen ist ihre nahezu generelle Abneigung zu tanzen. Das ist nicht angeboren, mein zweijähriger Enkelsohn liebt es zu tanzen. Kaum hört es Musik, schon geht es los… wahrscheinlich solange, bis ihm das von der Gesellschaft, in der wir leben, ausgetrieben wird. Buben werden dazu erzogen, nicht zu tanzen. Sie sollen Fußball spielen, nicht tanzen. Das Tanzen finden sie dann bald auch komisch. Das sind Dinge, die vielen nicht bewusst sind, aber viel Schaden anrichten. Wir müssen diesen Diskurs auf allen Ebenen führen.

Und wem eine bessere Zukunft am Herzen liegt, sollte das in ihrem oder seinen politischen Wirken fix integrieren. In all den Sommergesprächen und politischen Diskussionen sind die stets gleichbleibenden Probleme von Frauen kein Thema! Unsere Gemeinde und unser Bundesland könnten hier Vorreiterinnen sein. Nur Mut! Mut, den 1926 der Badener Bürgermeister hatte, als er in schwerster Zeit das Strandbad in 80 Tagen erbauen ließ allen Widrigkeiten zum Trotz!

Zu den Personen

Beate Jorda studierte Geschichte und Anglistik und ist seit 1982 Professorin an der Handelsakademie Baden bei Wien. Die Mutter von drei Kindern befasst sich seit vielen Jahren mit frauengeschichtlichen Fragestellungen.

Beate Jorda ist Obfrau des Vereins Frauenzimmer, eine Gruppe von Frauen aus Baden und Umgebung, die sich für die Errichtung eines Frauenmuseums in Baden engagieren. Außerdem ist sie Vorstandsmitglied im Verein Festival La Gacilly-Baden Photo.

Del Barrett hat zwanzig Jahre lang als Research Analyst und dann als Head of Research gearbeitet. In jüngerer Zeit war sie im Hochschulbereich tätig und spezialisierte sich auf Sprache und Macht, einschließlich der Zweckentfremdung von Sprache, kritischer Linguistik und Diskursanalyse. Sie hat einen Doktortitel in Linguistik vom King's College (London) und einen MBA von Aston, wo sich ihre Forschung auf stochastische Entscheidungsprozesse konzentrierte.

Zu ihren Erfahrungen im gemeinnützigen Bereich zählen ihre Tätigkeit als ehemalige Treuhänderin der Royal Photographic Society, wo sie die ursprüngliche Hundert-Heldinnen-Kampagne konzipierte, als Vorstandsmitglied des Too Tired-Projekts und als Präsidentin der Handelskammer einer kleinen Marktstadt.

Del Barrett ist zudem eine begeisterte Sammlerin von Fotobüchern.