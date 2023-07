Ebreichsdorf: Fleisch am Feldweg war nicht verdorben

Der Fund von mehreren hundert Kilo Fleisch an einem Feldweg zwischen Ebreichsdorf und Schranawand am Sonntag in der Früh sorgte für großes Aufsehen in den Medien. Das Fleisch wurde offenbar in der Nacht auf Sonntag illegal in Kisten und Säcken abgeladen und von Spaziergängern entdeckt. Wie sich nun herausstellte, handelt es sich dabei nicht um verdorbenes Gammelfleisch, sondern um Frischfleisch.

Die Behörde führt aktuell Ermittlungen durch, um diejenigen Personen zu identifizieren, die das Fleisch widerrechtlich entsorgt haben. Der Ursprung des Fleisches konnte durch den Stempel am Fleisch bereits zurückverfolgt werden: Es stammt aus einem Fleischzerlegungsbetrieb in Hollabrunn. Nun wird untersucht, an wen es anschließend weiterverkauft wurde. Die polizeilichen und behördlichen Ermittlungen sind diesbezüglich noch im Gange.