Post.Partner neu in Blumau-Neurißhof

Der Nahversorger in Blumau ist seit seiner Gründung eng mit der Gemeinde verbunden und wurde mit Hilfe von Gemeindesubventionen aufrechterhalten, da die Frequenz für einen herkömmlichen Betrieb bis jetzt zu gering war. „Spätestens die Pandemie bewies allerdings, wie wichtig der Nahversorger der Gemeinde ist“, unterstreicht Bürgermeister René Klimes, PUL, der gemeinsam mit Gemeinderat Wolfgang Gosch, PUL, nichts unversucht ließ, um die Frequenz im ADEG-Markt zu heben.

Erst Bankomat, dann Getränkeautomat

Die Gemeinde hat sich dafür einiges einfallen lassen: Nach der Errichtung eines Bankomaten und eines Getränkeautomaten am Gelände und zahlreichen Aktionen und Aktivitäten im und um den Einkaufsmarkt, ist es nun gelungen, dass der ADEG-Markt als Postpartner fungiert. „Ein weiteres dickes Serviceplus wartet auf unsere Kundinnen und Kunden“, freut sich auch Marktleiterin Annemarie Prückler. Postsendungen und Pakete können damit zu den Geschäftsöffnungszeiten von Montag bis Freitag von 6.30 bis 18.30 Uhr sowie am Samstag von 6.30 bis 13 Uhr ebenso bequem abgeholt bzw. aufgegeben werden, wie alle Ein- und Auszahlungen (bis 3.000 Euro in bar) Sofortdienstleitung sind. Als Bankstelle der „bank99“ stehen den Postbankkunden darüber hinaus alle Bankleistungen offen.

Postpartner soll auch Kunden für ADEG-Markt bringen

Klimes ist sich sicher: „Dies ist ein weiteres Plus für die Kunden und soll dazu beitragen, dass der ADEG-Markt noch erfolgreicher wird.“ Der Bürgermeister hofft, dass dies auch dazu beitragen wird, dass mehr Einwohner den ADEG-Markt als Einkaufsmöglichkeit nutzen werden.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.