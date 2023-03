Ausstellung in Baden bei Wien widmet sich "Kurkultur"

Einer Aussendung vom Dienstag zufolge taucht die Schau nach Kurgeschichten bis ins 18. Jahrhundert und lässt Stimmen aus der heutigen Stadt zu Wort kommen. "Aufbaden-Abbaden. Kurkultur in Baden" wird bis 5. November zu sehen sein.

Foto: Kaiserhaus Baden

Historische Reiseführer und Kurlisten, kunstvolle Stiche, Schwefelsteine, kuriose Turn- und Therapiegeräte sowie frühe Filmaufnahmen und Fotografien sollen von der Entwicklung der Badekultur und des Kurtourismus erzählen. Der Ausstellungsrundgang in sechs Räumen lädt ein, dem Ablauf eines Kuraufenthalts zu folgen: vom Ankommen in der Kurstadt über das Aufbaden im Schwefelbecken, dem Anwenden im Turnsaal und dem Ausgehen im Kurpark bis hin zum Abtauchen im Einzelbad, um schließlich im Strandbad wieder aufzutanken.

Auf der Suche nach Genesung und Erholung zieht es der Aussendung zufolge "seit Jahrhunderten Kurgäste aus aller Welt in die Thermenstadt Baden", die im Schwefelwasser baden, sich in warme Tücher wickeln lassen und in der Trinkhalle wandeln. "Oder sie bandeln ein wenig im Kurpark an und dösen im Strandbad in der Sonne." Reiseführer und Kurlisten dokumentieren, wie international das Publikum bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts gewesen ist: Gäste kamen aus Frankreich, England, Ungarn, Russland und sogar aus Indien.

Baden bei Wien gehört zu den traditionsreichsten Kurstädten Europas und wurde 2021 in die UNESCO-Welterbeliste "Great Spa Towns of Europe" aufgenommen. "Aufbaden-Abbaden. Kurkultur in Baden" will besondere Aspekte dieser geschichtsträchtigen und lebendigen Bade(n)kultur vermitteln.

