Erika Pluhar präsentierte in Baden ihr neues Buch

Für Lesungen ist sie doppelt prädestiniert: Zum einen durch ihre Jahrzehnte lange Arbeit als Schauspielerin, für die Erika Pluhar anerkannt und bekannt ist- und zum anderen durch ihre schriftstellerischen Werke im Residenz Verlag.

Was in der Kulturlandschaft nur wenigen gelingt meisterte die Künstlerin spielend: Trotz ihrer regen Bühnen- und Filmauftritte schaffte sie es, auch als Schriftstellerin Anerkennung zu finden. Doch damit nicht genug: 2009 erhielt die Tausendsassarin sogar den Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels. In ihren Lesungen „Pluhar liest Pluhar“, die alles andere als langweilig sind, wählt die Schaffende aus der Fülle ihrer Bücher aus, liest Lyrik, singt ab und zu a cappella ihre Liedtexte – und durchbricht auf diese Art und Weise das klassische Schema der „Wasserglas“- Lesungen.

Auch mit kulinarisch-theatralisch Einsprengseln schafft Erika Pluhar es, langweilige Formate zu durchbrechen und im besten Sinn unterhaltsam zu bleiben - so auch am 5. Juli im Kurpark Baden, an dem sie eine begeisterte Gruppe an Zuhörenden erfreute.

Zwar hat die Schaffende keinen persönlichen Bezug zu Baden, doch die Kleinstadt gefällt ihr nach wie vor sehr: „Gott sei Dank hat sich Baden über die Jahre hinweg seinen Charakter bewahrt!“, erklärt Erika Pluhar im Gespräch. Über ihre derzeitige künstlerische Herangehensweise sagt die Künstlerin: „Ich spiele keine Rollen mehr und das ist mir so sehr recht!“ Jetzt, im Alter, sei es Zeit, sich ganz auf das Schreiben zu konzentrieren.

Pluhar las Pluhar im Kurpark Baden. Foto: Andreas Fussi

Dennoch: In Erika Pluhars schriftstellerischen Arbeiten geht es immer wieder um das Organ der Stimme, das ja den Vortrag braucht- und natürlich auch als Metapher gesehen werden kann - man denke nur an „Meine Lieder“ oder „Die Stimme erheben“. Zum Medium Stimme sagt Erika Pluhar völlig unaufgeregt: „Zum Glück habe ich immer noch eine Stimme, die singen kann - und so lange das geht, mach ich das!“ Fast gesungen wirkt demnach auch ihre Prosa, die sie gekonnt und ohne jeglichen Pathos, getragen von einer inneren Stärke, vorträgt.

Die Lesung am 5. Juli sei für sie selber überraschend gekommen: Der Verlag, so Pluhar, habe ihr neues Buch schneller ausgeliefert als gedacht- und so durfte sich Baden der Premiere ihres Romans „Gitti“ erfreuen. „Es ist ein sehr prekäres Buch“, analysiert die Autorin. „Vielleicht das persönlichste, privateste Buch, das ich je geschrieben hab!“. „Gitti“ ist nämlich ihrer Schwester gewidmet, die fünf Jahre älter ist und – laut Autorin „im Alzheimer versunken.“

Der Büchertisch am Tag der Lesung. Frisch eingetroffen, ihr neuestes Werk "Gitti". Foto: Andreas Fussi

Auf die Frage, wie sie künstlerisch an ihre Werke herangehe, meint Erika Pluhar, Konzept habe sie beim Schreiben keines. Die Dichterin arbeitet intuitiv, tippt, druckt sich die Texte aus und kann erst am Papier wirklich beurteilen, was davon qualitativ ist. Sehr gern mag Erika Pluhar übrigens den Autor Georges Simenon, weil er eine sehr einfache klare Form übe. „Das bezwingt mich sehr“, gibt sie unumwunden zu.

Sorgen macht Erika Pluhar in Moment der Rechtsruck: „Unsere menschliche Spezies ist gefährdet“, meint die Autorin, die sich als SPÖ-nahestehend outet. „Ich fühle mich der Öffentlichkeit gegenüber verantwortlich“, erklärt sie überzeugt. Und: „Ich sage keinen Satz, den ich nicht meine.“ Ihre eigenen Grenzen scheint die Autorin dabei zu kennen: „Ich oute mich zwar auch konkret politisch - aber nur wenn ich kompetent bin!“, erklärt sie völlig uneitel.

Was die Zukunft angeht, so sieht Erika Pluhar zwei große Aufgaben, die auf uns Menschen zukommen: Den Erhalt des Planeten - und wie der Mensch mit der digitalen Revolution umgehen wird. Für ihren Ur-Enkel Merlin, der in Bälde drei Jahre alt wird, wünscht sie sich nur eines: dass er in eine lebenswerten Welt leben darf. Dass anlässlich der KI (Künstliche Intelligenz)-Debatte das Bild des Künstlers neu gedacht und hinterfragt wird, lässt die inzwischen 84-Jährige übrigens kalt. „Mich würde eher freuen, wenn der Mensch an sich intelligenter werden würde. Da braucht er gar keine künstliche Intelligenz dafür!“ Eine Frau, ein Wort.