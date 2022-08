35-Jähriger soll Frauen in Pottendorf sexuell belästigt haben

Werbung

Anzeigen zweier Frauen brachten die Ermittlungen ins Rollen. Die Polizei geht aufgrund der jeweiligen Täterbeschreibung davon aus, dass beide von derselben Person belästigt wurden.

Der 35-Jährige soll sich am 29. Juni im Pottendorfer Schlosspark vor einer Betroffenen ausgezogen und das Geschlechtsteil gezeigt haben. Am Abend des 3. August soll der Verdächtige am selben Ort einer weiteren weiblichen Person begegnet sein und vor der Frau onaniert haben.

