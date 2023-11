Badener Anwalt übt Kritik an Corona-Impfung

Der Badener Rechtsanwalt und Gemeinderat Gottfried Forsthuber (parteifrei), kritisiert die Covid-Impf-Aktion der Stadtgemeinde Baden (die NÖN berichtete). Forsthuber vertritt Opfer von Impfschäden vor Behörden und Gerichten. „Das Impf-Experiment geht weiter und die Stadtregierung wirft sich sehenden Auges in die Haftung“, mahnt Forsthuber, denn „am Menschen klinisch getestet ist der neue Impfstoff überhaupt nicht, das holen jetzt impfwillige Badener nach.“ Die EMA-Zulassungsempfehlung des neuen Stoffs beruhe laut Forsthuber nur auf Labordaten.

Forsthuber: „Baden verpasst gesundheitspolitische Chance“

„Warnungen vor Nebenwirkungen werden bagatellisiert, die Stadtgemeinde Baden tut so, als gebe es nicht den allergeringsten Grund zur Vorsicht“, kritisiert Forsthuber. „Die Fälle an Impfschäden, die sich an mich wenden, sind erschütternd, gerne zeige ich den Verantwortlichen die Folgen ihrer Politik“, bietet der Anwalt an. „Baden verpasst eine gesundheitspolitische Chance, einen Schwerpunkt in der Behandlung von Impfgeschädigten zu setzen. Es wäre menschlicher, dort einen Schwerpunkt zu setzen, als bei einer haftungsreichen Impfaktion, die Patienten ohnehin jederzeit beim Hausarzt durchführen können.“

Jutz: „Von uns verwendeter Impfstoff ist empfohlen“

Die Kritik kann Marie-Therese Jutz, Impfkoordinatorin der Stadtgemeinde Baden, nicht nachvollziehen: „Der von uns verwendete Impfstoff ist sowohl von der EMA (European Medicines Agency), der WHO (World Health Organization) und der ICMRA (Internationalen Koalition der Arzneimittelbehörden) empfohlen. Ebenso wurde der Impfstoff von der EU-Kommission zugelassen. Es handelt sich hierbei um einen angepassten Impfstoff für die Variante XBB.1.5, der selbstverständlich auch an Personen getestet wurde.“

Es sei ein Angebot der Stadt, keine Impfpflicht, und alle 300 zuletzt Geimpften haben die Impfung freiwillig empfangen, viele hätten sich für diese Möglichkeit bedankt. Man nehme sich genügend Zeit zur medizinischen Aufklärung, stellt Jutz klar. Badener Ärzte hätten ihr im Vorfeld die Sinnhaftigkeit der Impfung bestätigt. Jutz: „Als Stadtgemeinde Baden haben wir hier einmal mehr einen Beitrag zur Entlastung des Gesundheitssystems unternommen und vor allem damit die niedergelassenen Impfärzte unterstützt.“ Persönlich finde sie es schade, „dass Gemeinderat Forsthuber diese gute und vor allem, von der Bevölkerung, angenommene Aktion kritisiert.“

Badens Impfkoordinatorin Marie-Therese Jutz und Gesundheits-Stadtrat Stefan Eitler freuten sich über den großen Erfolg des ersten Impfnachmittags und laden herzlich zum zweiten Termin am 10. November ein. Foto: psb/c.kollerics

Das Badener Bürgerservice im Rathaus am Hauptplatz 1 wird am Freitag, 10. November, von 15 bis 19 Uhr wieder zur Impfzone. Infos: https://www.baden.at/Kostenlose_Covid-Impfnachmittage_im_Buergerservice

Infos zum Impfstoff: https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-ema-recommends-approval-adapted-covid-19-vaccine-targeting-omicron-xbb15

„Selbsthilfegruppe Post Covid – Post Vac Termin“ gegründet

Unterdessen hat sich in Baden eine „Selbsthilfegruppe Post Covid – Post Vac Termin“ gegründet, die am 24. November um 18 Uhr zum Vortrag zum Thema „Selbstermächtigung, Raus aus der Ohnmacht“ lädt. Anmeldung bei der Psychologischen Praxis Reinberg (Baden, Antonsgasse 10-12/3) erbeten unter 0676/33 54 344. Info: https://www.praxisreinberg.at/pcpv-termin-20231124/