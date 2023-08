In Eisenerz Aufregendes Ferienlager der Pfarren Kottingbrunn und Schönau/Triesting

Die Kinder erlebten eine spannende Zeit in Eisenerz. Foto: privat

E in aufregende Woche erlebten insgesamt 35 Burschen und Mädchen zwischen 6 und 18 Jahren aus den Pfarren Kottingbrunn und Schönau an der Triesting am Ferienlager in Eisenerz in der Steiermark.