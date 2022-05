"Klimameile Baden" bietet vielfältiges Programm

Werbung

Vom Hauptplatz bis in den Kurpark werden sich zahlreiche Aussteller rund um die Themen Nachhaltigkeit, Energie, Konsum, Mobilität, und Ernährung präsentieren. Geboten wird von 10.00 bis 17.00 Uhr auch ein Kinderprogramm, zudem wird auf zwei Bühnen Musik erklingen, blickte die Stadtgemeinde am Freitag in einer Aussendung voraus.

Die Veranstaltung ging aus dem seit 2011 in Baden stattfindenden "Tag der Sonne" hervor und firmiert mit adaptiertem Konzept heuer erstmals unter dem neuen Namen. Die Stadtgemeinde ist Rathaus-Angaben zufolge eine von 120 Klimamodellregionen in Österreich.

