Kundenservice der Badner Bahn findet (fast) alles

Schlüssel, Handy, Kleidungsstücke, E-Cards, Röntgenbilder: Das und noch viel mehr vergessen Fahrgäste Jahr für Jahr in der Badner Bahn. 2022 waren es über 700 Fundgegenstände, die in der Bahn vergessen wurden.

WLB-Sprecher Michael Unger präzisiert: „Mit 12,6 Millionen Fahrgästen war die Badner Bahn im Vorjahr erneut die meistgenutzte Regionalbahn Österreichs. Bis zu 40.000 Fahrgäste sind täglich mit der Badner Bahn zwischen den Stadtzentren von Wien und Baden unterwegs. Kein Wunder also, dass so manches in der Bahn liegen bleibt und beim Kundenservice der Wiener Lokalbahnen landet.“

Airpods, Smartphones und Röntgenbilder

Neben einer Vielzahl an alltäglichen Gegenständen wie eben Geldbörsen, Bankomatkarten, E-Cards, Reisepässen, Taschen, Jacken, Hauben und Handschuhen oder Schlüsseln, gibt es zahlreiche weitere Funde in der Badner Bahn. Das Spektrum reicht von Airpods, Eislaufschuhen, Skateboards bis hin zu Raritäten wie Röntgenbilder oder einem Hörgerät. Auch ein Liebesspielzeug wurde bereits von ihren Besitzern zurückgelassen.

Alle Gegenstände, die in der Badner Bahn gefunden und abgegeben werden, kommen zum Kundenzentrum am Josefsplatz in Baden bei der Endstelle der Badner Bahn. Alles, was dort binnen fünf Tagen nicht abgeholt wird, wandert dann weiter ans städtische Fundservice in Baden. „Es ist immer ein schönes Erlebnis, wenn Fahrgäste ihre Funde bei uns zurückbekommen. Die schönste Erinnerung habe ich an einen älteren Mann. Er hatte Freudentränen in den Augen, als ich ihm seine verloren gegangenen Hörgeräte gebracht habe. Besonders ungewöhnliche Funde waren zum Beispiel ein Rollstuhl mit integriertem Klositz oder ein Kontrabass“, erinnert sich Robert, langjähriger Mitarbeiter beim Kundenservice der Wiener Lokalbahnen. Dieses ist die erste Anlaufstelle, wenn Fahrgäste bemerken, dass Gegenstände verloren gegangen sind.

Smartphones stehen im Ranking der verlorenen Gegenstände ganz weit oben. Foto: WLB / Johannes Zinner, Johannes Zinner

All jene, die etwas in der Badner Bahn vergessen, wenden sich am besten telefonisch (01 90444, Montag bis Samstag jeweils 7-20 Uhr) oder per E-Mail unter kundenservice@wlb.at an den Kundenservice der Wiener Lokalbahnen.

Die Abholung ist im Kundencenter am Josefsplatz in Baden möglich (geöffnet Montag bis Samstag 8 bis 12 Uhr bzw. 12.45 bis 16 Uhr).

