Weltmenschtag wird wieder gefeiert

Der Badener Memet Zeki Metin, Gründer und Präsident des Weltmenschvereins, freut sich, zum 19. Mal am 10. Oktober den Weltmenschtag zu feiern und dabei wieder die Weltmenschpreise zu überreichen, die wie immer an einen Mann und eine Frau verliehen werden, welche sich durch herausragende Leistungen für die Menschheit verdient gemacht haben. Wer das ist, ist jedes Mal ein Geheimnis und wird erst am Weltmenschtag gelüftet. Im vorigen Jahr wurden Kaltrina Durmishi und Botschafter Emil Brix geehrt.

Nächstes Jahr wird dann das 20-jährige Jubiläum in Pfaffstätten groß gefeiert. Wir es dann mit dem Weltmenschverein - Verein zur Förderung des Friedens unter den Menschen - weitergeht, steht in den Sternen. Denn ein wenig ist Zeki Metin schon enttäuscht, dass seine Bewegung von Bund und Land nicht finanziell unterstützt wird, obwohl er betont, den Verein nicht wegen des Geldes zu machen. Auch dass es in den bald 20 Jahren kein Bundespräsident geschafft hat, zum Weltmenschtag zu kommen, betrübt ihn.

Er sei seit 33 Jahren in Österreich und widme sein Leben seit 20 Jahren der Menschheit. „Ich sehe täglich, wie der Rassismus steigt, das ist gar nicht gut“, sagt er. Aber er ist überzeugt: „Ein Weltmensch macht keinen Unterschied zwischen Religion, Sprache oder Hautfarbe. Er verletzt nicht den Stolz anderen Religionen oder Nationen, freut sich am Leben in einer friedvollen Welt, befürwortet die Gleichheit von Mann und Frau. Ein Weltmensch hilft, so weit er es kann, den Mitmenschen, die Hilfe brauchen.“

Jede Rasse, jede Religion und jede Zivilisation habe ihre eigene Schönheit und müsse respektiert und gefördert werden. Der Weltmenschtag soll ein Feiertag für alle Menschen sein. „Ich liebe alle Menschen“, betont Zeki Metin.

Diese Liebe zum Menschen können die Gäste beim Weltmenschtag am 10. Oktober im Stadtsaal, Hauptplatz 18, in Traiskirchen spüren. Das musikalische Programm wird wie immer einige Überraschungen bieten. Vorjahrespreisträgerin Kaltrina Durmishi wird moderieren. Unter anderen treten „LaCoMa“ auf - Lajos Pap, Conni Wolkerstorfer und Manfred Stadelmann. Weiters Irmi Wolvin und Wolfgang Kammerer.

Die Veranstaltung, die unter dem Motto „Stärkung der Lebensfreunde und Abbau von Vorurteilen“ steht, beginnt um 18 Uhr und dauert bis 21 Uhr.

Kaltrina Durmish modiert den Weltmenschtag. Die 1989 im Kosovo Geborene kam 1998 als Flüchtling mit ihren Eltern nach Österreich. Nach dem Besuch des Gymnasiums in der Frauengasse studierte sie Politikwissenschaften und Betriebswirtschaft in Wien und ist seit fast 20 Jahren in diversen Vereinen zur Förderung von Integration, des Miteinanders und Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund in der österreichischen Gesellschaft aktiv. Beruflich ist sie Bankerin und hat diverse Funktionen in verschiedenen Banken in Österreich gehabt. Foto: privat