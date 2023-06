In Wassergasse NKD eröffnete zweite Filiale in Baden

Michael Capek mit District Managerin Isabella Wysocka und Roman Teufl (Vertriebsleiter NÖ Süd) sowie den Mitarbeiterinnen Andrea Gusaila, Oana Miclaus, Emine Baris und Naira Harutyunyan. Foto: psbsap

N KD - niedrig kalkulierter Diskont – eröffnete kürzlich in der Wassergasse 14 eine weitere Filiale in Baden - nach dem Fachmarktzentrum in der Dammgasse.

Mode für Damen, Herren, Kinder und Babys sowie Dekor-Artikel und Waren des täglichen Bedarfs gehören auch am neuen Standort zum Sortiment, das auf einer Verkaufsfläche von rund 266 m² angeboten wird. Dazu gratulierte auch ÖVP-Stadtrat Michael Capek herzlich, der dem Team viel Erfolg wünschte.