Fußgänger starb nach Verkehrsunfall in Baden .

Im Wiener Lorenz Böhler Krankenhaus ist in der Nacht auf Mittwoch ein Fußgänger gestorben, der am Dienstagnachmittag in Baden von einem Lkw niedergestoßen worden war. Nach Polizeiangaben hatte der 57-Jährige trotz Rotlichts eine Fahrbahn überqueren wollen.