Der Georgier wurde vergangenen Mittwoch in Baden festgenommen, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Er war geständig und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Der Beschuldigte flog auf, nachdem er am vergangenen Dienstag auf dem Bahnhofsparkplatz in Bad Vöslau (Bezirk Baden) versucht hatte, ein Fahrrad zu stehlen. Als die Exekutive an Ort und Stelle eintraf, ließ der 40-Jährige das zum Abtransport vorbereitete Bike und sein eigenes Fahrzeug mit georgischem Kennzeichen zurück.

Bei der Einvernahme sagte der Mann, dass er bereits mehrere Räder nach Georgien gebracht und dort verkauft habe. Die Polizei stellte danach sieben für den Transport vorbereitete Bikes in Baden sicher. Diese seien teilweise bereits an die Geschädigten ausgefolgt worden, wurde mitgeteilt.