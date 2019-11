Auf die Arbeitswelt kommen in den nächsten Jahren viele Veränderungen zu. Nur welche? Dieser Frage geht die Volkspartei Baden am 27. November mit einem Info-Abend um 18.30 Uhr im Kolpinghaus nach, bei dem es konkrete Beispiele aus der Praxis für jeden Beruf geben wird. Eintritt frei.

„Was heißt Digitalisierung konkret für Sie? Welche Vorteile bieten sich für Sie privat, Ihren Beruf und Ihr Unternehmen? Diesen Fragen wollen wir nachgehen“, kündigen Bürgermeister Stefan Sziuscek und Gemeinderat Gottfried Forsthuber an, der als Rechtsanwalt ergänzt: „Bei all dem technischen Fortschritt müssen wir auch auf unsere Bürgerrechte achten und dringend lernen, wie wir Digitalisierung zu unserem Vorteil nutzen können. Sonst laufen womöglich wir der Technik nach und nicht umgekehrt.“ Weitere Themen: Was darf man zum Beispiel mit Drohnen, Dashcams, oder bei der Mitarbeiterüberwachung, und was nicht?

Neben Forsthuber referieren Helmut Prenner und Hans Kopetzky von der COS Group, ein europaweit tätiges Schulungs- und Beratungsunternehmen.