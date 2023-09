„Wir begrüßen Transparenz“

Lange wurde es diskutiert und von vielen Seiten gefordert, nun soll es bald Realität werden: Das Informationsfreiheitsgesetz, mit dem das Amtsgeheimnis abgeschafft werden soll. Dazu wurde allerdings bekannt, dass es nur Kommunen ab einer Größe von 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern betreffen wird.

Für alle anderen Gemeinden soll die aktive Veröffentlichungspflicht nicht gelten. Sie müssten dann Bürger-Anfragen zu Projekten wie Bauvorhaben oder Umwidmungen nicht beantworten. Ist das sinnvoll oder bräuchte es eine Ausdehnung des Gesetzes? Ebreichsdorf etwa ist mit seinen knapp 12.000 Bewohnerinnen und Bewohnern vom neuen Gesetz betroffen. Und Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ) begrüßt grundsätzlich alles, was zu mehr Transparenz und Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern führe.

„Allerdings muss man auch dazu sagen, dass ja auch jetzt schon sehr viel getan wird, um Entscheidungen transparent zu kommunizieren. So werden alle Beschlüsse des Gemeinderates veröffentlicht, die Gemeinderatssitzungen sind öffentlich, im Bürgerservice unserer Stadt bekommt man eine Vielzahl an Informationen“, sagt Kocevar. Transparenz müsse auch verhältnismäßig und administrierbar sein, da die allgemeinen Verwaltungen in Gemeinden ohnehin „immer mehr Aufgaben übertragen bekommen“.

Weshalb aber Gemeinden unter 10.000 Einwohnern vom Gesetz ausgenommen sein sollten, erschließe sich Ebreichsdorfs Bürgermeister nicht: „Eine unterschiedliche Handhabe kleiner und großer Gemeinden, halte ich für falsch. Wenn, dann müssen alle Bürger in jeder Gemeinde, egal wie groß sie ist, dieselben Möglichkeiten haben.“

Dem schließt sich auch Stefan Szirucsek an, ÖVP-Bürgermeister der Bezirkshauptstadt Baden. „Transparenz kann nur geschaffen werden, wenn möglichst viele Gemeinden per Gesetz verpflichtet werden. Wenn nur 87 österreichische Gemeinden zu Transparenz verpflichtet werden, dann wird das Ziel des Gesetzes verfehlt werden“, sagt er.

Ansonsten stehe Szirucsek dem Informationsfreiheitsgesetz und Transparenz im Allgemeinen, positiv gegenüber. Daher nutze die Stadt Baden bereits seit längerer Zeit Instrumente, um eben diese Transparenz zu gewährleisten und zu erhöhen. So etwa die Plattform Offener Haushalt, über welche unter www.offenerhaushalt.at diverse Finanzdaten aus dem öffentlichen Sektor eingesehen werden können.

„Auf meine Initiative ist die Stadtgemeinde Baden auch dem Verein 'Transparency International Austria' beigetreten, der sich für Transparenz und gegen Korruption einsetzt“, konstatiert der Bürgermeister. Wichtig sei es, die Veröffentlichungsaufgaben der Gemeinden zu vereinfachen, damit möglichst wenig Aufwand entstehe. „Ganz im Sinne von Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit öffentlicher Verwaltung“, meint Stefan Szirucsek.

„Unterliegen ohnehin Auskunftsgesetzen“

In Pfaffstätten steht man dem Gesetzesentwurf durchaus kritischer gegenüber. „Eine Verschärfung durch eine proaktive Veröffentlichungspflicht wird klar abgelehnt. Dies ist für kleine Gemeinden im Bürokratieaufwand nicht zu bewältigen und ist auf Grund der ohnehin hohen Transparenz in kleinen Gemeinden nicht notwendig“, meint Amtsleiter Reinhard Henschl.

Zudem gebe es bereits Veröffentlichungspflichten, wie zum Beispiel für den Gemeindehaushalt, den Rechnungsabschluss, Gemeinderatsprotokolle oder die Verpflichtung zur Information durch eine Gemeindezeitung. Pfaffstätten biete bereits einen leichten Zugang zu Informationen und habe in den vergangenen drei Jahren rund 1.000 Anfragen nach dem NÖ Auskunftsgesetz beantwortet. „Die Gemeindeverwaltung steht den Bürgerinnen und Bürgern laufend für alle Auskünfte in allen gesetzlichen und sonstigen Anliegen zur Verfügung“, sagt Henschl.

Einen für kleine Gemeinden wohl zu hohen Bürokratieaufwand durch eine Ausweitung des Gesetzes auf Kommunen unter 10.000 Einwohner sieht auch Trumaus Bürgermeister, SPÖ-Bezirksvorsitzender und Nationalratsabgeordneter Andreas Kollross. „Selbstverständlich stehen wir als SPÖ auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger in Sachen Informationsfreiheitsgesetz. Wir stehen aber als kommunalpolitische Bewegung auch hinter den Bürgermeistern, sowie den Vertragsbediensteten der jeweiligen Amtsstuben“, sagt Kollross.

In vielen Gemeinden gebe es „keinerlei personelle Ressourcen“ für zusätzliche verwaltungstechnische Aufgaben. „Wenn der Gesetzgeber also dieses Thema im Interesse der Bürgerinnen und Bürger umsetzt, muss auch gleichzeitig dafür gesorgt werden, dass es für die Umsetzung genügend Ressourcen vor Ort gibt“, hält der Nationalratsabgeordnete fest. Etwas auf Bundesebene zu beschließen und dabei „keinerlei Überlegungen anzustellen“, wie dies vor Ort in der Praxis umgesetzt werden könne, sei für Kollross der falsche Weg. „Wer den gläsernen Staat will, muss diesen auch ermöglichen“, sagt er.