Das SIBU – Schulinstitut für ganzheitliche Bildung lädt zum ersten Tag der offenen Tür ein. Dieser findet am Samstag, 23. November von 10 bis 14 Uhr in den Schulräumlichkeiten an Kaiser franz Ring 11 statt. Die Besucher können „lernen erleben“ und beim Unterricht mitmachen. Um 10.30 und um 13 Uhr findet ein Inputdialog statt. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Die Infomesse der HAK/HAS Baden, Mühlgasse 65, findet am Freitag, 22. November, von 13.30 bis 18 Uhr, und am Samstag, 23. November, von 9 bis 12 Uhr, statt. Alle interessierten Schüler und ihre Eltern können sich an diesen beiden Tagen einen Überblick über das gesamte Bildungsangebot der Handelsakademie, der Handelsschule und der Handelsakademie für Berufstätige verschaffen.

Als Orientierungshilfe erhält man im „Infocenter“ gleich beim Eingang einen Plan, der über alle Aktivitäten. In Kurzvorträgen wird die Handelsakademie mit ihrem Bildungsangebot vorgestellt. Auf Wunsch führen dann Schüler durch das Haus. Ebenso steht der Elternverein als Ansprechstelle bereit. Die Messebesucher können sich zudem an den Ständen und beim Schaubetrieb der Übungsfirmen im Betriebswirtschaftlichen Zentrum informieren.

Am 22. November, 13 bis 17 Uhr und am 23. November, 9 bis 13 Uhr, lädt die HTL Baden, Malerschule zu ihrem diesjährigen Tag der offenen Tür, bei der die umfassenden Angebote der Bildungseinrichtung vorgestellt werden und Schülern bei ihrer Arbeit über die Schulter geschaut werden kann.