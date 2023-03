Polaschek und Plakolm besuchen Infostand der Pädagogischen Hochschule

Vizerektorin Edda Polz informierte beim Infostand der PH NÖ im Rahmen eines Vortrages über die topaktuellen Neuerungen im Lehramtsstudium, nämlich Studieren in drei Geschwindigkeiten: Slow-, Regular- und Fast-Track.

Der Regular-Track stellt das ganz "normale" Studium dar, in dem Studierende jede Lehrveranstaltung als Tagesangebot oder als Abendangebot wählen können. Für jene, die in Vollzeit ohne Nebenjob studieren wollen und können, bietet die PH NÖ als besonderes Angebot einen Fast-Track an. Hier können Studierende die ersten drei Jahre bereits in zwei Jahren absolvieren, wenn Sie das Tagesangebot und das Abendangebot voll ausnutzen. Jenen, die danach schon an einer Schule angestellt sind, wird es schwerer fallen, das Masterstudium zu absolvieren. Dafür gibt es den Slow-Track: Mehr Zeit für das Studium und alle Lehrveranstaltungen in unterrichtsfreier Zeit.

Besucher der Ausstellung können sich am Infostand noch bis Sonntag über die verschiedenen Studienmöglichkeiten informieren. Als Gesprächspartner stehen Mitarbeiterinnen aus der Studienabteilung, Lehrende sowie Mitglieder der Studierendenvertretung zur Verfügung.

Zur Berufs- und Studien-Infomesse "BeSt"

Vom 2. bis 5. März öffnet Österreichs größte Bildungsmesse wieder Mal ihre Pforten. Vier Tage lang dreht sich in der Wiener Stadthalle alles um Beruf, Studium und Weiterbildung.

Rund 340 Aussteller präsentieren auf der BeSt³ Wien eine Fülle an Angeboten und stehen dem Publikum Rede und Antwort. Ein umfangreiches Programm mit Vorträgen und Workshops bietet außerdem Einblicke in aktuelle Bildungsthemen und vielfältige Anregungen zur Studien- und Berufswahl.

Geöffnet ist die Messe noch Freitag und Samstag jeweils von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mehr Infos über das breit gefächerte Informationsangebot unter: https://bestinfo.at/de/messebesuch.html

