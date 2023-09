Gemeinde als Postpartner für fast jeden Stadtteil

Möllersdorf hat schon einen, jetzt war auch Tribuswinkel an der Reihe und bekam einen eigenen Postpartner samt Bürgerservicestelle. Für Bürgermeister Andreas Babler, SPÖ, steht die Versorgung von Traiskirchen mit eigenen Postpartner-Stellen an oberster Stelle, „das habe ich im Wahlkampf versprochen und das wird somit auch gehalten“, betont Babler.

Noch immer gehe es darum, „dass in der Stadt niemand zurückbleibt. Die Stadt Traiskirchen ist ein Vorbild in vielen Belangen, wir haben ein wahnsinnig hohes Arbeitstempo in der Stadt“. Die Verhandlungen mit der Post seien nicht einfach gewesen. Stadtchef Babler merkt an: „Sieben Jahre haben unsere Verhandlungen mit der Post gedauert. Auch wenn es ein schwieriger und langjähriger Prozess mit unzähligen Arbeitsstunden für uns war, sind wir seitens der Stadt hartnäckig drangeblieben und freuen uns sehr über dieses neue Service in Tribuswinkel, das seit Montag, 4. September für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich ist.“ Schon 2019 nahm die Stadtgemeinde den Postpartner mit integriertem Bürgerservice in Möllersdorf in Betrieb, ab Oktober übernimmt die Stadt dann auch die Filiale im Einkaufszentrum Arkadia mitten im Stadtzentrum von Traiskirchen.

Postfiliale in Traiskirchen schreibt rote Zahlen

Das liegt aber nicht an den umliegenden Postpartnern in Möllersdorf und Traiskirchen, sondern an der wirtschaftlichen Lage der Traiskirchner Postfiliale. Die schreibt schon seit über zwei Jahren rote Zahlen, die Post AG hat sie bei der Regulierungsbehörde eingemeldet. Post-Pressesprecherin Veronika Rebentisch erklärt: „Die Voraussetzungen für die Schließung einer Postfiliale sind in allen Fällen gleich: Wenn eine Filiale mindestens zwei Jahre rote Zahlen aufweist und einen negativen Ausblick hat, können wir diese laut Postmarktgesetz bei der Regulierungsbehörde einmelden. Die Behörde hat dann drei Monate Zeit, um die Einmeldung zu überprüfen und zu widersprechen oder zu bestätigen.“ Genau das sei auch mit der Postfiliale in Traiskirchen passiert. Am Standort selbst der Post im Einkaufszentrum hat Babler nie gezweifelt. „Die Lage ist sehr gut, hinter der Arkadia gibt es eine ausreichende Anzahl an Parkplätzen“, sagt der Stadtchef.

Ab Mitte September soll es auch eigene Post-Abholstationen in Tribuswinkel und Möllersdorf im Foyer der Postpartner-Stelle und in Oeynhausen beim Kulturzentrum geben. Babler ist überzeugt: „Damit bringen wir viele Neuerungen auf den Weg, die ein tolles Service schaffen, Wege verkürzen und das Versorgungsnetz erhöhen. Die Öffnungszeiten der Filiale in Tribuswinkel: Montag 8 bis 13 Uhr, Dienstag 14 bis 19 Uhr, Mittwoch 8 bis 13 Uhr, Donnerstag 14 bis 19 Uhr und Freitag 10 bis 15 Uhr.