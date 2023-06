Hunde können in Ebreichsdorf jetzt jederzeit trinken

Die politische Partei der NEOS in Ebreichsdorf setzt sich aktiv für das Wohlergehen von Hunden und ihren Besitzern in der Stadtgemeinde ein. Ein kürzlich vorgeschlagener Maßnahmeplan sieht die Installation von Wassernäpfen an den Wasserstellen der Stadt vor. Das Ziel dieser Initiative ist es, den Bedürfnissen der Hunde gerecht zu werden und gleichzeitig das Wohlbefinden der Tiere sowie die Lebensqualität der Hundehalter in Ebreichsdorf zu verbessern.

Katharina Riegler, Mitglied der NEOS Ebreichsdorf, betont die Bedeutung dieser Initiative und erklärt: „Hunde sind treue Begleiter und wichtige Mitglieder unserer Gesellschaft. Es ist unsere Verantwortung sicherzustellen, dass sie angemessen versorgt werden, insbesondere wenn sie mit ihren Besitzern unterwegs sind. Die Installation von Wassernäpfen an den Wasserstellen der Stadtgemeinde ermöglicht es den Hunden, ihren Durst zu stillen und sich zu erfrischen, was besonders an heißen Tagen von großer Bedeutung ist."

NEOS Gemeinderat Andreas Goldberg fügt hinzu: „Unser Vorschlag für Wassernäpfe an den Wasserstellen ist nicht nur ein einfacher und kostengünstiger Weg, um die Bedürfnisse der Hunde zu erfüllen, sondern zeigt auch, dass Ebreichsdorf ein Herz für Tiere hat. Ich möchte mich hier nochmals bei unserem Vizebürgermeister und selbstverständlich beim Team des Bauhofs für die rasche Umsetzung bedanken."