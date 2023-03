Neue Lösung für Reisebusse in Baden

Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Baden. Als problematisch gilt aber seit Jahren die Situation am Brusattiplatz, wenn ankommende, abfahrende und wartende Reisebusse Verkehrsbehinderungen hervorrufen.

Auch das Manövrieren der großen Fahrzeuge durch das Stadtzentrum sorgt regelmäßig für Verkehrsbehinderungen und Staus. Immer wieder gibt es Beschwerden über die unbefriedigende Situation.

Die Stadt Baden hat nun nach eigenen Angaben eine Lösung entwickelt, die den Brusattiplatz und den angrenzenden Grünen Markt vom Busverkehr entlastet und so neben der Verkehrsberuhigung den Platz aufwertet.

In den nächsten Wochen werden die Reisebus-Parkplätze zum Ein- und Aussteigen der Bustouristen in die Roseggerstraße bzw. die Braitner Straße gegenüber des Parkdecks Zentrum Süd verlegt, heißt es in einer Presseinfo. Die Vorarbeiten sind bereits angelaufen: „Als bauliche Maßnahme wurde der Stadtgemeinde seitens des Verkehrssachverständigen eine Gehsteigvorziehung an der Kreuzung Braitner Straße/Roseggerstraße vorgeschrieben, um die Sicherheit der Touristen und aller anderen Fußgänger sicherzustellen“, lautet die Info. Auch die dortige Ampelanlage werde adaptiert.

Die Busse werden nach dem Halten zum Aussteigen der Touristen zum Areal der NÖM weiterfahren, wo sie zwischenzeitlich geparkt werden können. „Die Verlegung der Bushaltestelle in die Braitner Straße löst eine Situation, die zurecht kritisiert wurde“, konstatiert Bürgermeister Stefan Szirucsek, ÖVP.

Die Busse können mit der neuen Lösung über das Landesstraßennetz zufahren. Die Gästegruppen werden laut dem Stadtchef die Frequenz in der Wassergasse erhöhen.

Die Wassergasse selbst werde in den Jahren bis 2025 eine Aufwertung durch eine Neugestaltung erfahren, kündigt er an. „Mein besonderer Dank gilt der NÖM, auf deren Gelände die Busse geparkt werden können, bis die Gruppen wieder abgeholt werden“.

Auch Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grünen) ist zufrieden: „Mit der Verlagerung der Eintrittspforte in die Wassergasse wird die Frequenz dort gesteigert und soll sich auf die Geschäftsstraße positiv auswirken. Ich bin sehr froh, dass nach vielen Jahren die optimale Lösung gefunden werden konnte.“

Lösung sei ökologisch und auch gut für die Umwelt

Von einer „guten Idee“ spricht auch Tourismusdirektor Klaus Lorenz, der in die Vorarbeiten eingebunden war. Die neue Lösung brächte eine verbesserte Lebensqualität rund um den Grünen Markt mit sich.

Es sei „rein touristisch der richtige Weg!“ Auch aus ökologischen Gründen sei die Lösung zu begrüßen.

Denn bislang mussten die großen Reisebusse einen riesigen Umweg über die ganze Umfahrungsstraße machen, um zum Brusattiplatz zu kommen, da sie nicht über die Löwenbrücke fahren dürfen. Der Weg zum Parkdeck Süd sei rascher über Braitner- und Vöslauer Straße möglich und die Fahrt zum Parkplatz bei der NÖM einfach.

Lorenz erhofft sich viel von der neuen Ein- und Ausstiegsstelle, vor allem soll dadurch der Weg über die Wassergasse attraktiver gestaltet werden. Insgesamt wolle man wegkommen von den Stundenbussen, wo die Touristen nur wenig Zeit zum Stadtbummeln haben.

Kritik kommt von der Bürgerliste „wir badener“. Gemeinderat Peter Koczan und Stadtrat Jowi Trenner sprechen von einer „Schnapsidee“, die „unglaublich unbedacht“ sei. Die Touristen würden genau dort aussteigen, wo bald mit dem Abriss des Parkdecks eine unattraktive Baustelle sein werde. Zudem befürchtet Koczan, dass durch die von der Roseggerstraße kommenden Linksabbieger ein Stau vorprogrammiert sei, „das wird ein Verkehrschaos werden“, glaubt er. Vor allem kritisiert Koczan, dass die Entscheidung alleine von der Stadtregierung getroffen worden sei. „Wir haben nichts gewusst.“ Er fordert künftig den Diskurs mit der Opposition.

Tourismusdirektor sieht kein Baustellen-Problem

Tourismusdirektor Lorenz sieht in der Parkdeck-Baustelle kein Problem. Das sei alles mitberücksichtigt, zumal die Bautätigkeit mit Kränen nicht lange andauern werde und die Modulbauweise rasch über die Bühne gehe.

Kritik kommt auch von den NEOS. „Dass niemand die Busse im Zentrum haben will, steht ja außer Streit“, sagt Gemeinderat und LAbg. Helmut Hofer-Gruber. „Es wurden auch schon viele Lösungen angedacht – die jetzt still und heimlich ausgesuchte war bisher nie dabei, sie findet sich auch in keinem der bisher vorgelegten Verkehrskonzepte. Die Stadtregierung hat es nicht nötig, auf Experten zu hören, Anrainer zu informieren oder wenigstens die zuständige Stadträtin mit einzubeziehen. Auch die Pressemeldung wurde erst versendet, nachdem in den sozialen Medien die Wogen bereits hochgegangen waren. Das ist das Gegenteil von bürgernaher Politik“, meint er.

