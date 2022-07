Badner Top-Agentur übersiedelt

Werbung

Im Zentrum der Stadt – in der Wassergasse 1 - hat die Agentur „LKNR The Brand Agency“ ihre neuen Räumlichkeiten bezogen. Das Unternehmen wurde 2001 als „Lackner Creative GmbH“ von Udo Lackner gegründet und ist einer der führenden Systemanbieter für Digital Signage und Shop Radio in Österreich.

Seit vielen Jahren beliefert die Agentur von Baden aus ca. 400 Standorte – darunter namhafte Großkonzerne wie McDonalds, Intersport, Mediamarkt, Bellaflora oder Betten Reiter - mit Programmen und versorgt diese auch mit dem dazu erforderlichen technischen Equipment.

Seit zwei Jahren gibt es einen neuen, unabhängigen Geschäftsbereich: L K N R The Branding Agency. Gemeinsam mit Creative Director Jan Lackner, dem ältesten Sohn des Firmengründers, werden mittelständische Unternehmen ganzheitlich in ihrer Entwicklung begleitet. Mit dem neuen Büro im Zentrum von Baden wurden nun die idealen Voraussetzungen für das weitere Unternehmenswachstum sowie die Aufnahme weiterer Mitarbeiter geschaffen. Die Immobilien Baden GmbH begrüßte die Lackner Brand Agency am neuen Standort in der Wassergasse 1. Stadtrat Herbert Dopplinger und Gemeinderat Claus Grünwald gratulierten Udo Lackner namens des Aufsichtsrats zur gelungenen Gestaltung des neuen Unternehmensstandorts nach der Übersiedelung ins Zentrum von Baden. Über die weiteren Pläne zur erfolgreichen Unternehmensentwicklung konnten Sie sich im Rahmen der Eröffnungsfeier austauschen.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.