"Der vielseitige Beethoven II“ in Baden .

Auch nach seinem 250. Geburtstages 2020 wird das Musikgenie Ludwig van Beethoven in Baden gefeiert. Zum Auftakt des „Internationalen Beethovenfestes“ musizierten am Sonntag im Haus der Kunst Altmeister Franz Wagner am Klavier, Sopranistin Cornelia Hübsch, Isabelle Reinisch (Violine) und Martin Först (Violoncello) mit Werken von Beethoven. Bis 14. September folgen noch zahlreiche Konzerte.