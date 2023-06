Gemeinsam funktioniert das Zusammenleben in Ebreichsdorf besser

Das erfolgreiche Integrationsprojekt „HIPPY - Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters“ wird bereits seit mehreren Jahren in Ebreichsdorf umgesetzt. Es bietet vielen Familien und insbesondere Kindern mit Migrationshintergrund Unterstützung auf ihrem Sprach- und Bildungsweg. HIPPY ist ein international erfolgreiches interkulturelles Bildungsprogramm, das speziell für Migrantenfamilien entwickelt wurde. Durch aufsuchende Elternarbeit werden sie befähigt, ihre Kinder selbst zu fördern und sind somit Hauptakteure des Programms.

Am 7. Juni fand ein Abschlusstreffen statt, bei dem die teilnehmenden Kinder für ihre harte Arbeit und ihr Engagement im aktuellen Kindergartenjahr belohnt wurden. Im Rahmen einer feierlichen Urkundenverleihung wurden die Auszeichnungen persönlich vom Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ) überreicht, der den kleinen „Absolventen“ herzlich gratulierte.

Kocevar merkte nach der Feier an: „Seit Jahren ist es uns ein großes Anliegen, dieses Projekt in unserer Stadtgemeinde zu unterstützen und insbesondere Kindern mit Migrationshintergrund die Möglichkeit zu geben, Deutsch zu lernen und den Schulstart zu erleichtern. Ich danke unserem Sozial-Stadtrat Thomas Dobousek, der sich für verschiedene soziale Initiativen einsetzt. Es bereitet mir jedes Jahr eine große Freude, die Diplome und kleinen Geschenke an die Kinder überreichen zu dürfen.“