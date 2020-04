Jürgen Kaiser begann seine Karriere im Bankenbereich, verantwortlich für internationale Telekom-Projektfinanzierungen. Danach war er vorwiegend im Anlagenbau und in der Immobilienbranche als Chief Financial Officer (CFO - kaufmännischer Geschäftsführer) tätig. Zwischendurch führte ihn seine Laufbahn nach Südkorea, in die Zentrale des Samsung-Konzerns. Seit der Rückkehr nach Österreich hat er als interimistischer CFO in diversen Unternehmen Transformationsprozesse begleitet.