Am 1. Juni und 2. Juni treten die acht teilnehmenden Chöre in den Wettbewerben um den Ave Verum Preis an. Den Abschluss bildet die Award Verleihung. Teilnehmende Chöre:

Imuscapella - Philippinen

Laetare Vocal Ensemble - Irland

Lutitia Children's Choir - Ungarn

Northwestern State University Chamber Choir - USA

Oriana Youth Female Choir - Ukraine

Georgia Southern Chorale - USA

St. Petri Ungdomskör SPUK - Schweden

Steirischer Landesjugendchor Cantanima - Österreich

Wettbewerb:

Teil A: 1. Juni 2019, 10 bis 12.30 Uhr

Teil B - 1. Juni 2019 von 14 bis 16 Uhr

Grand Prix Ave Verum: Sonntag, 2. Juni 2019, 11 Uhr: die 5 besten Chöre des Vortages treten zum GRAND PRIX AVE VERUM an.

Gesamtsieger und Gewinner des Grand Prix wird derjenige Chor, der die meisten Jurypunkte in den Teilen A und B erhalten hat. 15 Uhr Preisverleihung Der Eintritt zu den Wettbewerben und zur Preisverleihung ist frei! Veranstalter: International Choral Competition Ave Verum Baden. Alle Informationen und Nebenveranstaltungen sehen Sie auf www.aveverum.at .