NEOS-Wirtschaftssprecher Christian Nemec ist sich sicher, dass die Bürger einige Angebote regionaler Unternehmer noch nicht kennen. „Daher machten wir sie für jedermann sichtbar. In der Interviewreihe ‚Deine Unternehmergeschichte‘ erzählten uns regionale Produzenten, Einzelhändler, Handwerker, Gastronomen und Dienstleister von ihren persönlichen Erfahrungen im Lockdown und konnten sich präsentieren.“ Damit wollen die NEOS den Bekanntheitsgrad von Betrieben erhöhen und die Vielfalt an Unternehmen in der Stadtgemeine vorstellen. „Ich freue mich, dass wir uns aufgrund des guten Feedbacks für die Verlängerung entschieden haben und mit einer dritten Staffel starten“, sagt Nemec.