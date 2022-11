Pflegezentrum Bad Vöslau wird neu

Werbung

In den Neubau des Pflege- und Betreuungszentrum (PZB) Bad Vöslau investiert das Land Niederösterreich über 40.6 Millionen Euro. Das Gebäude wird auf dem Areal des derzeitigen PZB in mehreren Abschnitten realisiert.

„Durch diese Planung ist gewährleistet, dass der Betrieb während der gesamten Bauphase aufrechterhalten wird. Im Endausbau wird die Betten-Kapazität von derzeit 105 auf 144 erhöht werden. Mir ist wichtig, dass neben der Qualitätssteigerung für Bewohner auch die Arbeitsbedingungen für Pfleger optimiert werden“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Nach der Errichtung des Neubaus wird der Altbau abgerissen werden. Das Angebot umfasst: Kurz- & Langzeitpflege, Palliative Care, Ergotherapie, Tagesbetreuung, Tagespflege. „Mit dem breiten Angebot in den Bereichen Betreuung, Pflege, Therapie und Zusatzangeboten erfüllt das Pflege- und Betreuungszentrum Bad Vöslau die Bedürfnisse unserer Eltern und Großeltern“, so Teschl-Hofmeister.

Die Wahl mischt mit

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.